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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

واکنش چین به درخواست آمریکا برای کمک به تحریم‌های ضدایرانی

واکنش چین به درخواست آمریکا برای کمک به تحریم‌های ضدایرانی

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به درخواست آمریکا برای کمک به تحریم‌های ضدایرانی اعلام کرد: با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند، مخالفیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، چین امروز جمعه اعلام کرد که «تحریم‌ ها و فشارهای» آمریکا مناقشه در غرب آسیا را حل نخواهد کرد؛ این اظهارات پس از آن بیان شد که واشنگتن اخیرا از کشورها از جمله پکن خواست تا به تلاش‌ ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران بپیوندند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت: تحریم و فشار به حل این مسئله کمکی نخواهد کرد.

وی سپس در ادامه افزود: چین از همه طرف‌ های ذی‌ربط می‌ خواهد تا مسئولانه رفتار کرده و مشکلات را تنها را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌ و فصل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر بر لزوم اتخاذ «اقدامات مسئولانه» از سوی همه طرف‌ها برای حل‌ و فصل درگیری ها تأکید و اعلام کرد: پکن با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل هستند، مخالف است.

کد مطلب 6922855

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      8 2
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      حرف حساب .
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      5 2
      پاسخ
      حل مساله ایران یعنی چی به کشور ایران بدون دلیل واقعی و به صورت غیر قانونی حمله شده ایران مساله نیست متجاوز مساله سازه

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