به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت حمل‌ و نقل تاجیکستان اعلام کرد که این کشور آسیای مرکزی، با توجه به اینکه تامین‌ کننده سنتی‌ اش یعنی روسیه اکنون خود با کمبود سوخت دست‌ به‌ گریبان است، درخواست واردات ۲.۵ میلیون تن نفت و فرآورده‌ های نفتی از ایران را مطرح کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ ای در وبگاه خود اعلام کرد که تاجیکستان خواستار ۲.۵۵ میلیون تن سوخت، شامل ۲ میلیون تن نفت خام، ۱۵۰ هزار تن بنزین، ۳۰۰ هزار تن گازوئیل و ۱۰۰ هزار تن سوخت جت شده است.

به گزارش رویترز، تاجیکستان به‌ طور سنتی تا ۸۰ درصد از فرآورده‌ های نفتی خود را از روسیه تأمین می‌کرده است، اما این کشور فارسی‌زبان، پیوندهای فرهنگی و زبانی نزدیکی نیز با ایران دارد.

در این بیانیه، بازه زمانی مشخصی برای انجام این محموله‌ها اعلام نشده است. روسیه در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت این کشور، با کمبود سوخت مواجه شده است. روسیه برای تثبیت بازار داخلی سوخت، ممنوعیت‌ هایی را برای صادرات گازوئیل، بنزین و سوخت جت (کروسین) اعمال کرده است.

این در حالیست که اخیرا آمریکا از کشورهای جهان خواسته است به کمک این کشور برای اعمال تحریم ها علیه ایران کمک کنند؛ اقدامی که همانند گذشته با شکست مواجه شده است.