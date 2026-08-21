به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز جمعه در جریان بازدید استاندار لرستان از کمپ تیم فوتبال خیبر خرمآباد با بیان اینکه استاندار لرستان یک پشتیبان واقعی برای این باشگاه است، اظهار داشت: توجه ویژه استاندار لرستان به خیبر، باوجود مشغلههای عمدهای که دارند، مایه دلگرمی و تلاش هرچه بیشتر ما است.
وی افزود: استاندار لرستان لحظهبهلحظه و در شرایط حساس مانند یک هوادار متعصب در کنار این باشگاه بوده و این نگاه، مایه امیدواری ما و بازیکنان تیم فوتبال خیبر خرمآباد است.
سرمربی خیبر با اشاره به تغییرات محسوسی که از زمان حضور «شاهرخی» بهعنوان استاندار لرستان در مرکز استان و سایر شهرستانها ایجاد شده، بیان داشت: آثار کارهای ماندگار و اقدامات ارزشمند استاندار لرستان را در سطح شهر خرمآباد بهخوبی میبینیم و امیدواریم این خدمات و اقدامات استمرار داشته باشد.
کمالوند، گفت: بعد از مدتی که در استان حضور یافتهام، این تغییرات به عینه قابلمشاهده است.
سرمربی خیبر خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تیم در فصل جاری اشاره کرد و گفت: ما بازیکنان خوبی داریم که باغیرت و تعصب لری تلاش میکنند.
کمالوند افزود: تلاش میکنیم که امسال با بازیهای خوب و نتایج درخشان، مایه خوشحالی لرتباران باشیم.
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