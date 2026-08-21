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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

ادای احترام قالیباف به سردار مقاومت ملی رئیسعلی دلواری

ادای احترام قالیباف به سردار مقاومت ملی رئیسعلی دلواری

رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، با حضور بر سر مزار سردار رئیسعلی دلواری، به مقام دلیر تنگستان و سردار بزرگ ملی ایران ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، در سومین روز از سفر به عراق، پیش از ظهر امروز با حضور بر سر مزار سردار رئیسعلی دلواری، رهبر قیامِ مردم جنوب ایران علیه انگلیس در جنگ جهانی اول به مقام دلیر تنگستان و سردار بزرگ ملی ایران ادای احترام کرد.

بر اساس این گزارش، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.

کد مطلب 6922892
محسن صمیمی

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      پاسخ
      خدا رحمتش کند ! ما به این شهدا مدیون هستیم . انشاءالله با ائمه معصومین محشور باشند! یک صلوات برای آنها بفرستیم .

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