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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

ترکیه حکم جلب نتانیاهو را صادر کرد

ترکیه حکم جلب نتانیاهو را صادر کرد

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که آنکارا به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» اینترپل برای وی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ترکیه از پلیس بین الملل (اینترپل) درخواست کرد تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.

بر اساس اعلام این رسانه، آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل برای وی شده است.

همچنین درخواست مشابهی برای یکی از مقامات این رژیم به دلیل جنایات علیه فعالان ناوگان جهانی صمود مطرح شده است.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم جلب بین المللی نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات ضدبشری در نوار غزه صادر کرد.

کد مطلب 6923090

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      2 0
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      این.جنگ زرگری است. برای فریب افکار عمومی. ترکیه که با رژیم صهیونیستی رابطه اقصادی و تجاری و سیاسی دارد. چطور حکم جلب نتانیاهو جنایتکار و گالانت وزیر جنگ صهیونیستی را اجرا بکند...
    • محمد آبادی IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      2 0
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      ترکیه شریک دزد و رفیق قافله هست ، ترکیه و اسرائیل دو روی یک سکه هستند ؛ اینها بازی زرگری هست
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      0 0
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      همه جنایات نتانیاهوباچراغ سبزآمریکاصورت میگیره.خدالعنتشان کند.

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