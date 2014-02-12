کارنامه هلال احمر در روزهای برف و كولاك/ پوشش امدادی در 28 استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پيرحسين كوليوند رئيس سازمان امداد و نجات كه از دومين روز آغاز برف و كولاك در كنار امدادگران مناطق شمالي حاضر شده بود، به مصدوميت ۴۶۴ نفر در برف و كولاك اخير اشاره كرد و گفت: ۳۰۶ نفر از اين مصدومان از جمله ۳۵ خانم باردار به بيمارستان‌ها و مراكز درماني انتقال پيدا كردند و ۱۵۸ نفر نيز تحت درمان سرپايي قرار گرفتند. در اين مدت با انجام عمليات هاي رهاسازي متعدد در محورهاي مواصلاتي كشور، ۳ هزار و ۹۱۰ دستگاه خودرو از ميان برف و كولاك خارج شده است.

وی تصريح كرد: از هفته گذشته در ۲۸ استان كشور، ۳ هزار و ۸۳۴ امدادگر در قالب ۸۶۰تيم و با بکارگيري ۷۷۱ خودرو عملياتي، مشغول ارائه خدمت‌رساني به مردم كولاك‌زده بوده‌اند.

کولیوند افزود: با تلاش نيروهاي امدادي تا صبح جمعه، ۵ هزار و ۳۰۰ تخته پتو، ۴۷ هزار و ۵۰۰ بسته غذايي، ۳۷۷ هزار قرص نان، ۹۳ هزار بطري آب و ۵ هزار و ۹۰۰ كيلوگرم خرما ميان مردم در راهمانده توزيع شد.

وي اظهار داشت: امدادرساني هوايي در دو استان شمالي با انجام ۴۶سورتي عمليات پروازي عصر شنبه به پايان رسيد. تيم‌هاي امداد هوايي مستقر در استانهاي مازندران و گيلان تا صبح روزشنبه با انجام بيش از ۲۹ ساعت پرواز امدادي، ۳۱ تن محموله امدادي و دارويي و ۱۱۰ نفر نيروي عملياتي را در سطح اين دو استان جابه‌جا كردند.

به گفته كوليوند، امدادرساني به ۳۰ كوهنورد، محيط‌بان و كاركنان شركت مخابرات از ديگر اقدامات انجام شده از سوي تيم امدادهوايي در اين استانها بوده است.

تقدير معاون رئيس‌جمهور از امدادرساني در بحران برف

دكتر محمدباقر نوبخت معاون ارزيابي رئيس‌جمهور در جلسه شوراي اداری استان گیلان از امدادرساني به‌موقع جمعيت هلال‌احمر در بحران برف و كولاك يك هفته‌اي در كشور، تقدير و تشكر كرد.

امدادگران كارنامه درخشاني از فعاليتهاي خود باقي گذاشتند

دکتر سید احمد موسوی دبيركل جمعيت هلال‌احمر نيز در جريان بازديد از روستاهاي تحت تاثير برف و كولاك در استان مازندران، اظهار داشت: در مقايسه با حوادث مشابه در ساير كشورها، عملكرد و سرعت عمل در پاسخگويي به نيازهاي امدادي استانهاي گيلان و مازندران چشمگير و مثال‌زدني است.

وي همچنين از نماينده رئيس‌جمهور درخواست كرد به موضوع پيشگيري و كاهش خطر‌پذيري در كنار مقابله و پاسخگويي در جلسات شوراي عالي مديريت بحران كشور توجه بيشتري شود و جمعيت هلال‌احمر آماده است در برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري در اين جلسات همكارى موثر داشته باشد.

موسوي که از طريق بالگرد عازم روستاهاي كولاك زده استان مازندران شده بودند، در جريان بازديد از اين روستاها گفت: خدمات امدادي در مناطق مختلف استان مازندران به خوبي انجام شده و جاي تشكر و قدرداني دارد. نيروهاي امدادي در يك هفته گذشته به خوبي وارد عمل شدند و كارنامه درخشاني از فعاليت‌هاي خود باقي گذاشتند. خوشبختانه با تلاش امدادگران و نيروهاي سازمان‌هاي كمك‌دهنده، شرايط در اين مناطق به حالت عادي بازگشته اما با اين وجود نيروهاي امدادي تا اطمينان از حصول آرامش در منطقه حضور خواهند داشت.

وي درباره ارزيابي عملكرد چند روزه نيروهاي امدادرسان گفت: قطعاً در مرحله نخست كه با توجه به بسته‌ بودن راه‌هاي مواصلاتي موجب شد مديريت عمليات و امدادگران خدوم اين جمعيت حتي با كوله‌پشتي در مناطق برفگير به هموطنان خدمات ارائه دهند تا جايي كه رضايت مردم و مسئولان محلي را در پي داشته است، مي‌تواند الگويي از تعهد، تخصص در كار و انعطاف در مديريت بحران را در مبحث امدادرساني نشان دهد.

دبيركل جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران گفت: شرايط اضطرار پس از بارش برف سنگين در استان‌هاي گيلان و مازندران خاتمه يافته و زندگي مردم به شرايط عادي بازگشته است. هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران پس از بارش برف در 28 استان كشور كه شدت آن در دو استان گيلان و مازندران بيش از حد بود، با تمام امكانات در صحنه حاضر شد و نيازهاي امدادي و غذايي مردم دواستان را تامين كرد. امدادرساني با بسيج 780 تيم و با سازماندهي نيروهاي امدادي گيلان و مازندران و استان‌هاي معين آغاز و همه نيازها در حوزه غذايي و امدادي تامين شد.

موسوي ادامه داد: نيروهاي هلال‌احمر ازطريق زميني و هوايي به مناطق برف گرفته امدادرساني كردند. هلال‌احمر در حوزه انتقال بيماران و مصدومان و اسكان اضطراري نيز اقدامات خوبي انجام داد و با رهاسازي خودروهاي گرفتار در برف، شرايط را به حالت عادي برگرداند. جمعيت هلال‌احمر با توجه به 43 حادثه شناخته شده در جهان كه امكان وقوع 32 حادثه آن در ايران وجود دارد، آموزش ديده و سازماندهي شده و تجهيزات لازم را نيز فراهم كرده است. هلال‌احمر در كشور براي مقابله با حوادث و بحران، هميشه و در همه حال آماده بوده و 49 هزار امدادگر در كشور به ثبت رسيده است. در مدت امدادرساني به استان‌هاي شمالي، در مازندران 29 سورتي پرواز و 19 تن انتقال مواد غذايي و در گيلان 14 سورتي پرواز و 25 تن انتقال موادغذايي اجرا شد.

پوشش امدادي ۲۰۰ روستاي تحت تاثير برف در مازندران

مديرعامل جمعيت هلال‌احمر استان مازندران درباره پوشش امدادي صورت گرفته در سطح اين استان، گفت: عمليات امدادگران در ۲۰۰ روستاي تحت تاثير برف استان مازندران با امدادرساني به بيش از ۱۸هزار نفر به پايان رسيد. در ۸ روز گذشته ۷شهرستان و ۲۰۰ روستاي استان مازندران تحت برف و كولاك قرار گرفت كه در اين ميان بيش از ۱۸هزار و ۲۰۰ نفر از خدمات امدادي جمعيت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

مهدي ولي پور تصريح كرد: اسكان۴۱۰ در راه مانده و توزيع ۳۴ هزار و ۵۰۰ بسته غذايي، ۳۳۰ هزار قرص نان، ۸۳ هزار بطري آب و ۴ هزار و ۱۰۰ كيلوگرم خرما از ديگر اقدامات انجام شده در سطح اين استان بوده است. در حوادث كولاكي اتفاق افتاده در اين استان ۱۴۲ نفر نيز مصدوم شدند كه ۱۴۱ نفر از آنها براي مداوا به مراكز درماني انتقال داده شدند. در اين مدت يك هزار و ۱۱۷ نيروي عملياتي در قالب ۱۷۶ تيم امدادي مسئوليت امدادرساني به كولاك‌زدگان اين استان را برعهده داشتند.

تقدير استاندار مازندران

در جلسه ستاد مديريت بحران غرب مازندران كه در فرمانداري تنكابن برگزار شد، استاندار مازندران نيز از خدمات ارزنده جمعيت هلال‌احمر اين استان تقديركرد. دكتر ربيع فلاح جلودار با تاكيد بر ضرورت خدمت‌رساني فوري به آسيب‌ديدگان برف سنگين و بي‌سابقه غرب مازندران گفت: جمعيت هلال‌احمر يكي از دستگاه‌هايي بود كه از نخستين ساعات بروز بحران در مناطق غرب استان حضور يافت و خدمات ارزشمندي را تاكنون ارائه كرده است. تا عادي شدن وضعيت همه مديران ذيربط و دستگاه‌هاي اجرايي در منطقه حضور خواهند داشت و خدمات مورد نياز مردم را در كمترين زمان ممكن ارائه خواهند كرد.

انتقال به موقع ۲۲ خانم باردار گيلاني به مراكز درماني

مديرعامل جمعيت هلال‌احمر استان گيلان نيز گفت: با تلاش تيمهاي امدادي تا صبح روز شنبه ۴ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم حادثه ديده از برف و كولاك استان گيلان تحت پوشش امدادي قرار گرفتند. در برف و كولاك هفته گذشته در سطح استان گيلان ۴ هزار و ۳۰۰ نفر تحت امدادرساني قرار گرفته و يك هزار و ۱۰۰ نفر نيز در پايگاههاي امداد و مكان‌هاي امن اسكان يافتند. در حوادث اخير در اين استان شمالي ۱۵۳ نفر نيز مصدوم شدند كه ۱۰۱ نفر از آنها به همراه ۲۲ خانم باردار به مراكز درماني منتقل شده و ۵۲ نفر از مصدومان نيز تحت درمان سرپايي قرار گرفتند. عليرضا خصوصي خاطرنشان كرد: نيروي امدادي در قالب ۱۲۵ تيم در يك هفته گذشته در سطح استان گيلان به مردم كولاك زده خدمات امدادي ارائه كرده‌اند. از سويي نيز با حضور به موقع نيروهاي امدادي در كنار مردم در راه مانده تا صبح روز شنبه ۶۰۰ تخته پتو، يك هزار و ۶۰۰ بسته غذايي، ۵ هزار و ۶۰۰ قرص نان و ۴۰۰ كيلوگرم خرما در ميان آنها توزيع شده است.

عمليات متفاوت در چهارمحال و بختياري

برف و كولاك در 28 استان كشور، عمليات‌هاي شبانه‌روزي را پيش روي امدادگران قرار داد. كولاك اخير در سطح استان‌هاي كشور حتي پاي مديرعاملان جمعيت هلال‌احمر استان‌ها را نيز به عمليات‌هاي امدادي باز كرد.

مديرعامل جمعيت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختياري يكي از اين مديران بود كه هفته گذشته با كمك يك امدادگر به نجات يك مادر باردار شتافت. محمد فروغي وقتي از وضعيت بغرنج يك مادر باردار در روستاهاي كوهرنگ با خبر شد، با همراهي يك امدادگر و با به‌كارگيري يك آمبولانس 50 كيلومتر مسير كولاك زده را با سختي فراوان طي كرد و در لحظات آخر يك مادر باردار را از مرگ حتمي نجات داد.

نجات ۴ گرفتار كولاك استان مركزي از مرگ حتمي

معاون امدادونجات جمعيت هلال‌احمر استان مركزي نيز از نجات جان چهار مسافر توسط تيم‌هاي عملياتي اين استان خبر داد. محمد محمدي اظهار داشت: در پي بارش شديد برف از هفته گذشته تاكنون در اكثر محورهاي مواصلاتي استان تيم‌هاي عملياتي اين جمعيت با امدادرساني به موقع موفق شدند چهار نفر از مسافران را از مرگ حتمي نجات دهند. وي تصريح كرد: اين افراد به دليل بارش سنگين برف و كولاك از عصر روز دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه گرفتار شده بودند كه توسط امدادگران اين جمعيت در پايگاه‌هاي امدادونجات و مساجد اسكان يافتند. معاون امدادونجات جمعيت هلال‌احمر استان مركزي بيان كرد: چهار مسافر كه در محور اراك به ملاير و ازنا دچار سرمازدگي شده بودند، توسط تيم‌هاي عملياتي از مرگ حتمي نجات يافته و به مراكز درماني منتقل شدند.

نجات دو مادر باردار از ميان كولاك همدان

معاون امدادونجات جمعيت هلال‌احمر استان همدان گفت: ماموران امدادي اين استان جان دو مادر باردار گرفتار در برف و كولاك را با انتقال به مراكز درماني نجات دادند. حسين اشرفي اظهاركرد: در پي اطلاع جمعيت هلال‌احمر همدان از گرفتاري دو مادر باردار اهل روستاي تاج آباد اسد آباد و صالح آباد همدان در كولاك، دو گروه هلال‌احمر به همراه پزشك و تجهيزات به محل اعزام شدند. وي افزود: به دليل بارش زمستاني و بسته شدن جاده و نياز اين دو مادر به خدمات درماني، تيم امدادي اين جمعيت به همراه يك دستگاه آمبولانس جمعيت هلال‌احمر و يك دستگاه آمبولانس اورژانس اعزام و با تلاش چندساعته ماموران امدادونجات، اين دو زن باردار پس از انتقال به بيمارستان، تحت مراقبت پزشكي قرار گرفتند.

عمليات ادامه‌دار براي نجات ۴ كارگر گرفتار در برف هلودشت

رئيس جمعيت هلال‌احمر املش از تلاش تيم نجات و امداد اين جمعيت براي نجات چهار كارگر جنگلداري گرفتار در برف منطقه كوهستاني فياب هلودشت اين شهرستان خبر داد. اكرم پاكزاد بيان كرد: تا روز جمعه تماس با اين تعداد كارگر كه در كلبه‌اي در اين منطقه بسر مي‌برند، برقرار بود اما از روز شنبه اين تماس‌ها قطع شده است. وي ادامه داد: نجات اين افراد از زمان اطلاع در دستور كار اين جمعيت قرارگرفته اما به دليل تداوم بارش سنگين برف كه اكنون در اين منطقه كوهستاني به حدود سه‌متر رسيده، هنوز موفق به نجات آنها نشده‌ايم. پاكزاد با تاكيد بر اينكه اكنون دسترسي از طريق بازگشايي راه به دليل حجم سنگين برف به اين افراد ميسر نيست، خاطرنشان كرد: اگر بالگرد هلال‌احمر گيلان با توجه به شرايط جوي مجوز پرواز كسب كند، امدادهوايي براي امداد و آذوقه‌رساني انجام مي‌شود.

امدادرساني به ۴۵مسافر اتوبوس واژگون شده در برف كرمانشاه

مديرعامل جمعيت هلال‌احمر استان كرمانشاه گفت: اتوبوس حامل ۴۵ مسافر زائران عتبات عاليات در راه بازگشت به ملاير از مسير كرمانشاه به دليل بارش برف واژگون شد كه با امدادرساني هلال‌احمر در اين حادثه كسي آسيب نديد.

عادل شفيعي اظهار كرد: شب چهارشنبه اتوبوس زائران عتبات عاليات در بزرگراه امام خميني (ره) كرمانشاه به دليل لغزندگي جاده و بارش برف شديد واژگون مي‌شود كه خوشبختانه در اين حادثه كسي آسيب نديد.

وي افزود: با امدادرساني هلال‌احمر به اين افراد و اسكان موقت آنها در هماهنگي با ادارات راه و شهرسازي و حمل و نقل و پايانه‌هاي كرمانشاه اتوبوس جديد در اختيار اين زائران قرار مي‌گيرد تا امكان بازگشت به ملاير براي آنها فراهم شود.

نجات هشتمين مادر باردار در كولاك اردبيل

با تلاش نجاتگران جمعيت هلال‌احمر استان اردبيل صبح سه‌شنبه هشتمين زن باردار از روستاي نولي عليا در بخش مرادلو شهرستان مشگين‌شهر به مركز درماني انتقال يافت. با توجه به بارش سنگين برف و كولاك شديد طي چند روز گذشته با تلاش نجاتگران جمعيت هلال‌احمر مشگين‌شهر زن بارداري از روستاي نولي عليا به مركز درماني انتقال يافت. روستاي نولي عليا در 80 كيلومتري شهرستان مشگين‌شهر از توابع اردبيل واقع شده كه به دليل بارش سنگين برف با مشكل مواجه بود كه با تلاش 5 ساعته تيم امدادونجات جمعيت هلال‌احمر متشكل از سه نجاتگر با يك دستگاه آمبولانس با وجود شرايط نامساعد جوي زن باردار 26 ساله، تحويل مركز درماني شد.

نجات نفسگير در كوهستان گلستان

بعد از ظهر شنبه 7 كوهنورد گرفتار در برف و كولاك كوهستان هلال‌احمر گلستان پس از 13 ساعت عمليات نجات يافته و سالم به آغوش گرم خانواده‌هاي خود بازگشتند. صبح روز جمعه گروهي از كوهنوردان بدون در نظر گرفتن وضعيت آب و هوايي وهمچنين داشتن امكانات مكان‌يابي يا نقشه راهنما اقدام به صعود در مناطق كوهستاني زيارت از توابع شهرستان گرگان كرده بودند كه با بارش سنگين برف و مه شديد و غليظ مواجه شدند. با گزارش اين حادثه، 7 نفر از اعضاي تيم امدادونجات كوهستان حوالي ساعت 10:30شب خيلي سريع اعزام شده ولي به علت شرايط بد جوي عمليات امدادي با مشكل مواجه شد. نجاتگران كوهستان با تجهيز و آماد‌ه‌سازي دوباره خود، حوالي ساعت 3 بامداد روز شنبه عمليات را از سر گرفتند و بعد از طي مسافت طولاني و كوهپيمايي طاقت‌فرسا افراد حادثه‌ديده را حوالي ساعت 9 صبح پيدا كرده وبعد از اقدامات درماني اوليه آنها را به خانواده‌هايشان تحويل دادند.

نجات زن جوان از خطرمرگ

نجاتگران جمعيت هلال‌احمر مرند نيز در يك عمليات طاقت فرساي كولاكي، زن جواني را از خطرمرگ حتمي نجات دادند. سيدجمال حسيني، رئيس جمعيت هلال‌احمر شهرستان مرند درتشريح عمليات گفت: درپي تماس بخشدارمركزي مرند مبني بروضعيت نامساعدبيماري در روستاي كولاك زده دوگيجان مرند، بلافاصله نجاتگران جمعيت هلال‌احمرمرند دربرف وكولاك شديد به محل اعزام شدند. حسيني افزود: در نهايت نجاتگران حوالي ساعت 23 شب به روستاي دوگيجان رسيده و خانم 22ساله دوگيجاني را كه دچارمسموميت شديد شده بود معاينه و به‌علت رضايت‌بخش نبودن وضعيت بيمار بلافاصله شست‌وشوي معده را آغاز كردند.