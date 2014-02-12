تالابهای مازندران زیستگاه 100 گونه پرنده است/ تهدید گوزن زرد ایرانی

سید داریوش مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حفاظت و استفاده معقول از این منابع ، ادامه داد: در استان مازندران 21 منطقه چهارگانه شامل 2 پارک ملی 3 اثر طبیعی ملی 5 پناهگاه حیات وحش و 11 منطقه حفاظت شده داریم که این مناطق به عنوان مهمترین مناطق حفظ تنوع زیستی در استان محسوب می شوند .

وی افزود: از نظر تنوع گونه های جانوری 50 درصد از پرندگان ، 35 درصد پستانداران ، 30 درصد خزندگان و 50 درصد ماهی های کشور در استان مازندران وجود دارد.

مقدس از جمله گونه های جانوری تهدید شده را گوزن زرد ایرانی دانست وتاکید کرد: این حیوان بومی استان نیست ولی استان مازندران برای جلوگیری از انقراض آن کارهای اساسی انجام داده است و امروز این حیوان دارای جمعیت خوبی بوده که به مناطق دیگر ایران همچون دریاچه ارومیه منتقل شده است.

عوامل تهدید محیط زیست در مازندران

معاون فنی سازمان محیط زیست استان مازندران به عوامل تهدید کننده محیط زیست اشاره کرد و گفت: عوامل زیستگاهی ، تغییر کاربری و ایجاد زیر ساختهای توسعه ای باعث می شود زیستگاههای جانوری جدا از هم بیفتند و در نتیجه موجب کاهش جمعیت این گونه های جانوری می شود.

وی شکار و صید را از جمله دیگر عوامل تهدید کننده گونه های جانوری دانست و افزود: سیاست سازمان محیط زیست به گونه ای است که اگر جمعیت گونه ای زیاد باشد این سازمان مجوز صید صادر می کند در غیر این صورت صید غیر قانونی است وبا متخلفین برابر قانون برخورد می شود.

مقدس با اشاره به ورود فاضلابهای کارخانجات ، کشاورزی و خانگی به دریا ، تاکید کرد: شهرهای ساحلی استان مجهز به سیستم اگو نیستند وپسابهای خانگی و صنعتی باعث آلودگی در زیست دریایی شده اند.

معاون فنی سازمان محیط زیست استان مازندران با تاکید بر توجه مسئولین به مسئله پسماندها و پساب های صنعتی ، گفت: عزم استانی برای جمع آوری فاضلاب و زباله بوجود آمده است و امیدواریم اگو شهری در استان نیز به سرانجام برسد.

وی به سابقه شکار اشاره کرد وافزود : شکار در جامعه ما سابقه ای چند صد ساله دارد و از زمانی که انسان به وجود آمد فعالیت شکار و صید نیز وجود داشته است.

مقدس به آموزش برای حفاظت از محیط زیست تاکید کرد وبیان داشت:جایگاه حفاظت از محیط زیست ریشه در فرهنگ دارد ورویکرد این سازمان در زمینه شکار این است که راهکارهایی اندیشیده شود تا کمترین صدمه را به محیط زیست وارد کند.

معاون فنی سازمان محیط زیست استان مازندران با تاکید بر کمک موسسات فرهنگی ، سازمانهای مردم نهاد و مردم به سازمان محیط زیست برای حفظ گونه های گیاهی و جانوری ، گفت: سازمان محیط زیست به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد وضروری است با آموزش سازمانهای مختلف و دوستداران طبیعت به مردم برای حفظ گونه های گیاهی و جانوری که یک وظیفه اجتماعی است تلاش کنیم.

وی به تالاب میانکاله اشاره کرد وبیان داشت : این تالاب جزء تالابهای بین المللی و سایت رامسر محسوب می شود.

زیست 210 گونه جانوری در میانکاله

مقدس وسعت تالاب میانکاله را 68 هزار و 800 دانست و افزود: این تالاب از دو قسمت خشکی و آبی تشکیل شده که در جنوب دریای خزر 60 متر آن آزاد است که 50 سال حفاظت از آن انجام می شود.

معاون فنی سازمان محیط زیست استان مازندران با اشاره به اینکه همه ساله 210 گونه جانوری در تالاب میانکاله وجود دارد ، گفت: این تالاب منطقه مهمی برای پرنده شناسی و پرنده نگری در کشور محسوب می شود و در طول سال گردشگران زیادی از این تالاب بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه این تالاب به بهشت پرندگان نیز معروف است، تاکید کرد: انواع پرندگان از جمله 3 گونه قو 2 گونه پلیکان و طیف وسیعی از پرندگان آبزی و غیر آبزی در این اکوسیستم تالابی دیده می شود.

مقدس مشکلات این منطقه را نبود زیر ساخت های کافی ، نبود امکانات مقابله با حوادث غیر مترقبه همچون آتش سوزی ، خشکسالی ،پسروی آب تالاب و شکار غیر مجاز عنوان کرد.

سید داریوش مقدس با بیان اینکه استان مازندران به دلیل داشتن تنوع توپوگرافی و اقلیمی ازیک تنوع زیستی قابل توجهی در کشور برخوردار است ، گفت: وجود دریای خزر در شمال این منطقه که زیستگاه گونه های بومی ایران همچون 5 گونه ماهی خاویاری ، قزل آلا ، فوک دریای خزر و از طرف دیگر جنگلهای ایلکانی که 130 گونه درختی و درختچه ای این منطقه را نسبت به مناطق دیگر ممتاز کرده است .

وی شمشاد را بومی ایران دانست و افزود: این جنگلها از قدیمی ترین جنگلهای دنیا و از اجداد جنگلهای اروپایی محسوب می شوند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ادامه داد: جنگلها علاوه بر اهمیتی که در بحث جنگل شناسی دارند به عنوان زیستگاه طیف وسیعی از گونه های جانوری محسوب می شود و زیستگاه 60 گونه از پستانداران است.