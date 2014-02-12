اسامی داوران دیدار فولاد با بنیادکار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه ارسالی از کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوری از بحرین به همراه دو کمک داور هموطن خود، کار قضاوت این بازی که روز چهارشنبه بیست و هشتم اسفندماه در ورزشگاه اختصاصی بنیادکار در تاشکند برگزار میشود را بر عهده خواهد داشت.
اسامی داوران و ناظران این بازی به ترتیب زیر است:
داور: علی حسن ابراهیم عبدالنبی (بحرین)، کمکها: نواف شاهین خلیفه و محمد جعفر محمدسلمان (هر دو از بحرین)، داور چهارم: مختار صالح علی (یمن)
ناظر داوری: سالم سعید سالم (امارات)
همچنین دولتمند اسلاموف از تاجیکستان بعنوان ناظر این بازی و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده است.
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