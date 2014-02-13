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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

اعلام داوران هفته بیست و هفتم لیگ برتر/ قضاوت فغانی و اکبریان برای سرخابی‌ها

اعلام داوران هفته بیست و هفتم لیگ برتر/ قضاوت فغانی و اکبریان برای سرخابی‌ها

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و هفتم لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس محمدرضا اکبریان و علیرضا فغانی به ترتیب دیدار تیم‌های استقلال برابر ملوان بندرانزلی و پرسپولیس برابر صبای قم را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح معرفی شده‌اند:

یکشنبه 92/11/27
استقلال خوزستان - داماش گیلان، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت15:30
* رسول رهبرفام، محمدرضا منصوری، محمدرضا مدیر روستا، پیام حیدری، ناظر: یزدانی

سایپای البرز- گسترش فولاد تبریز، ورزشگاه انقلاب کرج، ساعت15:30
* قاسم واحدی، سخاوت سلیمان‌نژاد، محمد راهی، سید وحید کاظمی، ناظر: بحرینی

نفت تهران - فولاد خوزستان، ورزشگاه دستگردی تهران، ساعت15:30
* سید مهدی سید علی، مصطفی فراهانی، حمید سخاوتی، هادی حاج ملک، ناظر: نظری

ذوب آهن اصفهان - فجر شهید سپاسی، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر، ساعت15:30
* سید حسن برزگر، حسن یوسفی، اسد حاج محمد، محمد حسن زاهدی‌فر، ناظر: پیروزرام

چهارشنبه 92/11/30 
ملوان بندرانزلی- استقلال تهران، ورزشگاه تختی انزلی، ساعت15:30
* محمدرضا اکبریان، حسن کامرانی‌فر، عیوض محمدی، حسن اکرمی، ناظر: میرزابیگی

پنجشنبه 92/12/1
مس کرمان - سپاهان اصفهان، ورزشگاه امام علی کرمان، ساعت15:30
* شاهین حاج بابایی - سعید علی نژادیان، محمد عطایی، محمد کمانی، ناظر: مرادی

تراکتورسازی تبریز - راه آهن سورینت، ورزشگاه یادگار امام تبریز، ساعت15:30
* تورج حق وردی، مجید ویشگاهی، حمید کنعانی، محمدرضا فغانی، ناظر: رفیعی

جمعه 92/12/2
پرسپولیس تهران - صبای قم- ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16
* علیرضا فغانی، رضا سخندان، محمدرضا امینی، سعید فتاحی، ناظر: افشاریان
 

کد مطلب 2235591

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