به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح معرفی شده‌اند:

یکشنبه 92/11/27

استقلال خوزستان - داماش گیلان، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت15:30

* رسول رهبرفام، محمدرضا منصوری، محمدرضا مدیر روستا، پیام حیدری، ناظر: یزدانی

سایپای البرز- گسترش فولاد تبریز، ورزشگاه انقلاب کرج، ساعت15:30

* قاسم واحدی، سخاوت سلیمان‌نژاد، محمد راهی، سید وحید کاظمی، ناظر: بحرینی

نفت تهران - فولاد خوزستان، ورزشگاه دستگردی تهران، ساعت15:30

* سید مهدی سید علی، مصطفی فراهانی، حمید سخاوتی، هادی حاج ملک، ناظر: نظری

ذوب آهن اصفهان - فجر شهید سپاسی، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر، ساعت15:30

* سید حسن برزگر، حسن یوسفی، اسد حاج محمد، محمد حسن زاهدی‌فر، ناظر: پیروزرام

چهارشنبه 92/11/30

ملوان بندرانزلی- استقلال تهران، ورزشگاه تختی انزلی، ساعت15:30

* محمدرضا اکبریان، حسن کامرانی‌فر، عیوض محمدی، حسن اکرمی، ناظر: میرزابیگی

پنجشنبه 92/12/1

مس کرمان - سپاهان اصفهان، ورزشگاه امام علی کرمان، ساعت15:30

* شاهین حاج بابایی - سعید علی نژادیان، محمد عطایی، محمد کمانی، ناظر: مرادی

تراکتورسازی تبریز - راه آهن سورینت، ورزشگاه یادگار امام تبریز، ساعت15:30

* تورج حق وردی، مجید ویشگاهی، حمید کنعانی، محمدرضا فغانی، ناظر: رفیعی

جمعه 92/12/2

پرسپولیس تهران - صبای قم- ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16

* علیرضا فغانی، رضا سخندان، محمدرضا امینی، سعید فتاحی، ناظر: افشاریان

