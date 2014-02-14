قرارداد بزرگ گازی ایران-آلمان لغو شد/ اولین فراخوان گازی ایران پس از توافق ژنو

مسعود سامی‌وند در گفتگو با مهر درباره دلایل لغو قرارداد شرکت هنیس آلمان در طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن یورتشای ورامین، گفت: این شرکت آلمانی درباره نرخ سود فاینانس طرح ذخیره‌سازی گاز یورتشای ورامین پیشنهادی غیر منطقی به شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی ایران اعلام کرد.



مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه در تمامی پروژه‌های نفت و گاز جهان سود متعارف و مشخصی برای فاینانس طرح‌ها وجود دارد، تصریح کرد: اما مسئولان این شرکت آلمانی برای تامین فاینانس طرح ذخیره سازی گاز طبیعی سودی غیرمتعارف و غیر منطقی ارائه کردند که در نهایت این پیشنهاد گازی هنیس آلمان در هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران مورد پذیرش قرار نگرفت.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه چندین بار مطابق با مفاد قراردادی تذکر و اخطارهایی به شرکت هنیس برای منطقی کردن نرخ سود فاینانس ارائه شد، بیان کرد: با شرکت هنیس آلمان بیش از 20 دور مذاکره انجام گرفت که در نهایت منجر به توافق نهایی درباره نرخ فاینانس نشد.



به گفته سامی وند در نهایت این شرکت آلمانی به دلیل عدم توافق با فاینانسور خارجی و شریک ایرانی خود از ادامه حضور در این طرح ذخیره سازی گاز طبیعی عذرخواهی کرد.



وی با یادآوری اینکه با عذرخواهی و انصراف شرکت هنیس آلمان فراخوانی به منظور مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی و خارجی برای مشارکت در طرح ساخت و راه اندازی پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی یورتشای ورامین در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: تاکنون چندین شرکت داخلی و بین‌المللی برای حضور در این فراخوان گازی اعلام آمادگی کرده اند که سایر شرکت های واجد شرایط تا اسفند ماه برای مشارکت در این فراخوان گازی وقت دارند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر مطالعات مخزنی و مهندسی طرح ذخیره سازی گاز در مخزن آبی یورتشای ورامین انجام شده است، تبیین کرد: علاوه بر این تاکنون چندین حلقه چاه هم در این مخزن به منظور ذخیره سازی گاز حفاری شده است.



مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در پایان، خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی شرکت واجد شرایط عملیاتی اجرایی به منظور تزریق و برداشت گاز طبیعی در مخزن یورتشای ورامین در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر خواهد شد.



به گزارش مهر، شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران و شرکت هنیس آلمان بهار سه سال قبل در حاشیه برگزاری نمایشگاه نفت تهران قراردادی به منظور اجرای طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن یورتشای ورامین امضا کردند.



یکی از مهمترین ویژگی‌های این قرارداد گازی انتقال تکنولوژی و تامین فاینانس ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن آب‌های زیرزمینی بود و مسئولان شرکت گاز پیش بینی می‌کردند با اجرای این طرح امکان ذخیره سازی 250 تا 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در مخزن یورتشای ورامین به وجود آید.



از این رو مطابق با قرارداد گازی امضا شده با هنیس آلمان در قالب قراردادهای EPCF قرار شده بود منابع مالی و فنآوری مورد نیاز این طرح گازی توسط این شرکت اروپایی تامین شود.



" ارنست گرنوت هنیس" مدیرعامل شرکت هنیس آلمان هم در حاشیه امضای این قرارداد گازی از احتمال مشارکت برخی از بانکهای داخلی و خارجی در این پروژه گازی خبر داده و گفته بود: هنیس آلمان و شریک ایرانی برای تامین کل سرمایه گذاری این پروژه به شرکت ملی گاز ایران تعهد داده اند.



عبدالحسین ثمری معاون شرکت ملی گاز هم هفته جاری درباره آخرین وضعیت طرح ذخیره سازی گاز در یورتشای ورامین با اعلام اینکه بخشی از مطالعات ذخیره سازی در این مخزن انجام شده است، گفته است: برآورد اولیه برای سرمایه گذاری دراین مخزن ١٢٠ میلیون دلار بوده که تاکنون ٧٠ میلیون دلار در این مخزن سرمایه‌گذاری شده است.



در طول سال‌های گذشته مذاکراتی با شرکت‌هایی همچون "سفره گاز" فرانسه، KBB آلمان، استروگس روسیه و شرکت نفت و گاز لهستان برای اجرای پروژه ذخیره سازی گاز در یورتشا انجام شده بود.