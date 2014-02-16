لزوم همكاري بانك هاي كردستان با سرمايه گذاران خصوصي/همايش تخصصي صنعت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد بياتيان شامگاه شنبه در نشستي پيرامون بررسي وضعيت شهرك صنعتي بيجار كه با حضور مديران استاني و شهرستاني برگزار شد، اظهار داشت: يكي از نيازهاي اصلي واحدهاي توليدي و همچنين افراد متقاضي سرمايه گذاري در استان كردستان دريافت تسهيلات بانكي است و در همين راستا انتظار مي رود كه بانك هاي استان همكاري بهتري با افراد متقاضي سرمايه گذاري داشته باشند.

وی خواستار همکاری و مساعدت بانکهای عامل با واحدهای صنعتی بدهکار در راستای حل مشکلات مالی این واحدها شد و افزود: هم اکنون 10 واحد فعال و هشت واحد توليدي نیمه فعال در شهرک صنعتی بیجار دایر است که بیش از 200 نفر در این واحدها مشغول به کار هستند و انتظار مي رود كه با همكاري و تعامل بيشتر شبكه بانكي زمينه براي رفع مشكلات اين واحدها فراهم شود.

نماينده مردم بيجار در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود در این جلسه از برگزاری همایش تخصصی صنعت از ابتدای سال آینده با حضور سرمایه گذاران بومی و غیربومی با هدف جذب سرمایه گذار در بیجار خبر داد و گفت: شهرستان بيجار و ديگر شهرستان هاي استان كردستان ظرفيت هاي خوبي در بخش هاي مختلف در اختيار دارند كه انتظار مي رود از اين ظرفيت به شكل بهتري بهره برداري شود.

وي ضمن تاكيد بر لزوم ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تقويت سرمايه گذاري در استان كردستان يادآور شد: ايجاد شهرك هاي صنعتي با امكانات و زيرساخت هاي لازم يكي از نيازهاي استان كردستان و در اين راستا انتظار مي رود كه ادارات و سازمان هاي دولتي متولي امر برنامه ريزي بهتري را در اين بخش در دستور كار قرار داده و براي رسيدن به شرايط بهتري در اين زمينه تلاش كنند.

بياتيان با اشاره به لزوم تقويت شهرك هاي صنعتي در شهرستان بيجار گفت: مطالعه و جانمایی احداث شهرک صنعتی شماره دو بیجار آغاز شده است و با توجه به نياز اين شهرستان از يك سو و همچنين وجود ظرفيت هاي بسيار خوبي از سوي ديگر باید عملیات اجرایی شهرک صنعتی شهر حسن آباد یاسوکند نيز به سرعت اجرا شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم در این جلسه از واگذاری 66 قطعه زمین در شهرک صنعتی بیجار به متقاضیان خبر داد و افزود: هم اکنون شهرک صنعتی بیجار با 87 هکتار مساحت، یکی از بهترین شهرکهای فعال صنعتی استان است و انتظار مي رود در راستاي برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با پيگيري نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم زمينه را براي توسعه و تقويت شهرك هاي صنعتي در استان فراهم كنيم.

در ادامه اين نشست همچنين ديگر مشكلات واحدهاي توليدي فعال و نيمه فعال در شهرك صنعتي بيجار مطرح و با حضور مديران دولتي و نماينده مردم اين شهرستان در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.