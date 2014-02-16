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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

پیشنهاد ایجاد موزه سلامت در کاخ ناصری

پیشنهاد ایجاد موزه سلامت در کاخ ناصری

کاخ ناصری یکی از قصرهایی است که در سال 1262 شمسی با 15 هزار تومان هزینه ساخته شد این بنا در دوره قاجار بر اثر سهل‌انگاری آتش گرفت اما دوباره بازسازی شده و امروز به عنوان یک بنای تاریخی، بخش اداری بیمارستان شهید لواسانی را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته یکی از مورخان کشور، این قصر محل تولد ضرب المثل هایی مثل "بادمجان دورقابچین"، و "یه آشی برات بپزم که یک وجب روش روغن باشه" است که در آن زمان و در مطبخ شاه به وجود آمده است. این ساختمان محل آشپزان دربار بوده و به دستور ناصرالدین شاه در اینجا آش طبخ می شده و برای هر یک از بزرگان کاسه ای فرستاده می شده است.

احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران در برنامه این هفته کشف تهران خود از کاخ ناصری (قصر یاقوت) واقع در محوطه بیمارستان شهید لواسانی دیدن کرد.

وی با تقدیر از مسئولان بیمارستان شهید لواسانی به خاطر حفظ و نگهداری این بنای تاریخی گفت: انسان در چنین بناهایی احساس خودی بودن می کند.

مسجد جامعی افزود: بهتر است بخشی از این ساختمان با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران به موزه سلامت تبدیل شود تا بیشتر به این مکان توجه شود.

همچنین یکی از مسئولان بیمارستان طرح گازرسانی شهری را مطرح کرد که در این باره مسجد جامعی تاکید کرد: این طرح را حتما از طریق مسئولان ذی ربط پیگیری می کنم تا تاسیسات این بیمارستان به گاز شهری متصل شود.

برنامه کشف تهران، برنامه ای ابتکاری است که در آن رئیس شورای شهر و همراهان به مکانهای کمتر دیده شده پایتخت می روند و در پی کشف هویتهای فراموش شده اند.

کد مطلب 2237022

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