علی اصغر احمدی معاون هماهنگی و پیگیری حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تماشای تلویزیون اظهار کرد: به دلیل نوع کارم زیاد تلویزیون تماشا نمیکنم اما برخی وقتها که فرصتی ایجاد میشود بعد از شنیدن اخبار نگاهی به شبکه آموزش میاندازم. زیرا معتقدم همه انسانها در تمام شرایط سنی نیازمند به آموزش هستند.
وی تأکید کرد: بُعد آموزشی مختص به نسل یا سن خاصی نیست. طبق فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) از گهواره تا گور دانش بجویید.
این مقام مسئول ادامه داد: گرچه من تنها بعضی وقتها میتوانم از برنامههای شبکه آموزش سیما استفاده کنم اما امیدوارم در آینده زمان بیشتری داشته باشم تا از برنامههای این شبکه بهره بیشتری ببرم. همانطور که گفتم انسان به آموزش نیاز دارد و به طبع برنامههایی که از شبکههای این چنینی پخش میشود قطعا دارای زیر بنا و پایه تحقیقی علمی است.
احمدی درباره برنامههایی که تا به حال از شبکه آموزش تماشا کرده است، توضیح داد: اسم برنامه یادم نیست اما چون خودم به شعر علاقه دارم مسابقهای را که از شبکه آموزش پخش میشود و محور اصلی آن شعر فارسی است، گهگاه میبینم. اما متاسفانه نمیتوانم برنامه مشاعره را دنبال کنم. اگر شبها فرصت پیدا کنم فوتبال و برنامههای شبکه آموزش را انتخاب میکنم ولی جنبههای آموزشی برایم از اولویت برخوردار است.
معاون هماهنگی و پیگیری حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: هر چیزی که در فضای یکنواخت و خشک مطرح شود، جایی به پایان میرسد و محبوبیت خودش را از دست میدهد. اگر برنامههای آموزشی با طنز، ورزش و دیگر جنبههای تفریح و سرگرمی همراه شود خودش نوعی آموزش است نباید به مقوله آموزش تک بُعدی نگاه کرد فقط هر چیزی که تحت عنوان کلاس برگزار میشود آموزشی نیست.
وی با اشاره به مثل «مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد» تصریح کرد: شبکههای مختلف باید ببینند مخاطب به چه چیزی گرایش دارد و با ساخت برنامههای متنوع جاذبه ایجاد کنند.
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