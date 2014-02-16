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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۰

محمدپور اعلام کرد:

توزیع 230 هزار سبد کالایی در مازندران

توزیع 230 هزار سبد کالایی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از توزیع بیش از 230 هزار سبد کالایی بین خانوارهای استان خبر داد و گفت: هم استانیها نگران دریافت اقلام سبد خانوار نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز عرضه سبد کالایی در مرکز استان، با بیان اینکه یک میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت استان مشمول دریافت سبد کالا در مرحله اول شدند، اظهار داشت: تاکنون سبد کالایی بیش از نیمی از خانوارهای استان توزیع شده است.

وی شمار مشمولان دریافت سبد کالا در اسان را 452 هزار نفر بیان کرد و گفت: عرضه سبد کالایی استان در 178 مرکز فعال ادامه درد و هم استانیها نگرانی در این زمینه نداشت باشند.

محمدپور یادآورشد: پنیر، روغن، تخم مرغ، برنج در فروشگاههای عرضه کالا بصورت رایگان بین مشمولان توزیع می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: گلوگاه، جویبار و آمل دارای بیشترین فراوانی عرضه سبد کالا و عباس آباد، تنکابن و رامسر دارای کمترین فراوانی در عرضه سبد کالا به شهروندان هستند.

اسماعیل هادی نژاد رئیس صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با بیان اینکه توزیع سبد کالا تا پایان سال ادامه دارد، از توزیع حدود 50 هزار سبد کالا در شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: فروشگاههای رفاه، اتکا، بهزیستی، تعاونی مصرف کارگران دولت و .... در امر توزیع سبد کالایی در شهرستان همکاری می کنند.

کد مطلب 2237514

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