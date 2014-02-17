حسن خسروجردی در گفتگو با مهر در تشریح توافق جدید ایران و اندونزی به منظور ساخت پالایشگاه‌های مقیاس کوچک نفت و میعانات گازی در این کشور جنوب شرق آسیا، گفت: بر اساس توافقی که بین کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و کنسرسیومی نفتی به رهبری شرکت کرسیندو ریسورز اندونزی انجام شده، قرار شده است که در این کشور آسیایی تا سقف 300 هزار بشکه ظرفیت جدید پالایشگاهی ایجاد شود.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه مطابق با موافقت نامه امضا شده بین دو طرف پالایشگاه‌های نفت مقیاس کوچک با ظرفیت های 20 تا سقف 300 هزار بشکه نفت و میعانات گازی در اندونزی احداث خواهد شد، تصریح کرد: ارزش بار مالی این سرمایه گذاری مشترک حدود سه میلیارد دلار برآورد می شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از کل بار مالی سه میلیارد دلاری سرمایه گذاری نفتی در اندونزی سهم طرف ایرانی حدود 30 درصد برآورد می شود، اظهار داشت: در ساخت پالایشگاه‌های نفت و میعانات گازی از فن آوری و دانش فنی کاملا ایرانی استفاده خواهد شد.

ساخت پالایشگاه نفت با دانش فنی ایران

خسروجردی با یادآوری اینکه هم اکنون سازندگان داخلی در حوزه ساختمان، نصب و شرکت‌های پژوهشی در حوزه دانش فنی در داخل کشور به پیشرفت‌های قابل توجه‌ای برای ساخت پالایشگاه‌های نفت دست یافته اند، بیان کرد: هم اکنون دانش فنی مرکاپتان زدایی و گوگردزدایی به خوبی در کشور بومی و حتی در پالایشگاه‌های بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تا سه ماه آینده دو طرف باید نسبت به جذب سرمایه گذاران و سهامداران خود اقدام کنند، تبیین کرد: در کنسرسیوم ایرانی این توافق علاوه بر توان مالی صادرکنندگان از توان فنی و مالی سازندگان و پیمانکاران ایرانی هم استفاده خواهد شد.



این مقام مسئول همچنین با اشاره به تضامین شرکت ملی نفت ایران برای تامین خوراک میعانات گازی و نفت خام مورد نیاز این پالایشگاه‌های جدید نفت در اندونزی، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید میعانات گازی ایران حدود 450 هزار بشکه در روز بوده که پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت تا دو سال آینده به 600 هزار بشکه در روز افزایش یابد.



وی با اعلام اینکه قرار است فاینانس طرف اندونزیایی هم توسط دو شرکت ثالث تامین شود، تاکید کرد: با توجه به نوع اقلیم و موقعیت جغرافیایی اندونزی مطابق با مطالعات مهندسی و اعلام نیاز اندونزی نسبت به نیاز هر جزیره، ظرفیت ساخت پالایشگاه نفت محاسبه و اجرایی خواهد شد.



خسروجردی با بیان اینکه فضای بین المللی ایران پس از توافق ژنو هم در تسریع امضای موافقت نامه مشترک نفتی بین ایران و اندونزی بی تاثیر نبوده است، گفت: پیش بینی می کنیم در صورت اجرای کامل این توافق نامه 20 تا 30 درصد بازار فرآورده نفتی اندونزی در اختیار ایران قرار بگیرد.

ایران 6 پالایشگاه در آفریقا می‌سازد



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران همچنین از توافق با 6 کشور آفریقایی به منظور ساخت پالایشگاه های نفت خبر داد و اظهار داشت: تاکنون تفاهم نامه هایی با 6 کشور آفریقایی برای احداث پالایشگاه‌های نفت مقیاس کوچک امضا شده است.



این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: سایتس ایران برای ساخت پالایشگاه نفت در آفریقا و جنوب شرق آسیا اجرای یک توافق " برد- برد" برای دو طرف است.



به گزارش مهر، پس از توافق هسته‌ای ژنو، ایران با اندونزی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت و احیای حدود یکهزار چاه‌ نفتی مرده و قدیمی این کشور آسیایی به توافق‌های اولیه دست یافته بود.



مرزوق علي رئيس پارلمان اندونزي خواستار مشارکت، همكاري مشترک و ايفاي نقش ایران براي احيا چاه‌هاي مرده و برگرداندن آنها به چرخه تولید نفت در اندونزی شده و گفته بود: بيش از يكهزار چاه مرده در اين كشور آسیایی و فقدان فناوري مناسب براي بهره‌برداري از این چاه‌های نفتی وجود دارد.