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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

برندن راجرز:

داور پنالتی آشکار روی "لوییس سوآرز" را نگرفت

داور پنالتی آشکار روی "لوییس سوآرز" را نگرفت

سرمربی تیم فوتبال لیورپول نسبت به قضاوت "هوارد وب" اعتراض کرد و گفت داور می‎بایست خطای بازیکن آرسنال بر روی "لوییس سوآرز" را پنالتی اعلام می‌کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حالی که با دو گل "اوکسلید چمبرلین" و "لوکاس پودولسکی" در ورزشگاه امارات از لیورپول پیش بود، "هوارد وب" به دلیل خطای پودولسکی بر روی "لوییس سوآرز"، نقطه پنالتی را نشان داد و "استیون جرارد" یکی از گل‎ها را جبران کرد.

پس از آن در صحنه‌ای دیگر برخوردی بین چمبرلین و سوآرز در محوطه جریمه به وجود آمد که داور دستور به ادامه بازی داد. "برندن راجرز" در نشست خبری پایان بازی گفت داور می‎بایست خطای دوم که محرزتر از خطای اول بوده را پنالتی اعلام می‎کرده است.

راجرز گفت: من واقعا ناراحتم چراکه داور یک پنالتی دیگر به نفع تیم ما اعلام نکرد. این حتی شاید واضح تر از پنالتی نخست بود. من آنقدر که در خصوص پنالتی دوم مطمئنم در خصوص اولی اطمینان ندارم. این یک تصمیم عجیب بود ...و پنالتی مسلم بود.

سرمربی لیورپول ادامه داد: تیم بهتر بازنده بازی شد. این بازی دست کم باید تکرار می‎شد. ما مقابل آرسنال با اعتماد به نفس کامل و باور به پیروزی به میدان رفتیم.

 

کد مطلب 2237825

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