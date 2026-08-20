https://mehrnews.com/x3cRf5 ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6922625 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ نمایش اقتدار و ایستادگی سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6922625 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتاد و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان شیروان شاهد حضور شبانه مردم در حمایت از مقاومت بیش از ۱۷۰ شب ایستادگی؛ اسلامشهر همچنان پای کار است آیت الله لائینی: اراضی مولد روستاها نباید قربانی ساختوساز شود حماسه حضور مردم اردستان همچنان تداوم دارد برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما