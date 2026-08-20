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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸

موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان

موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان

رشت- در این فیلم، موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6922622

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