https://mehrnews.com/x3cRf2 ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6922622 استانها گیلان استانها گیلان ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸ موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان رشت- در این فیلم، موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 21 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6922622 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتاد و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان تداوم حماسه مردم رشت در شب صد و هفتاد و پنجم مقاومت حماسه حضور مردم اردستان همچنان تداوم دارد بیش از ۱۷۰ شب ایستادگی؛ اسلامشهر همچنان پای کار است یکصد و هفتاد و هفتمین تجمع شبانه مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
نظر شما