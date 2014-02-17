پرداخت 85 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرحهای قالیبافی آذربایجان غربی

عبادالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت 85 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به 68 طرح قالیبافی در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: این اعتبار توسط مرکز ملی فرش ایران تامین اعتبار شده که با هماهنگی سازمان صنعت و معدن در اختیار قالیبافان قرار گرفت.

وی با اشاره این میزان تسهیلات از محل اعتبارات مرکز ملی فرش ایران و با هدف حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان فرش به تعاونی ها و کارگاه های فرش دستباف استان پرداخت شد، اظهار داشت: امسال هدف گذاری صادرات فرش آذربایجان غربی 72 میلیون دلار بوده که امیدواریم باتوجه به توانمندی و ظرفیتهای بی بدیل فرش دستباف در استان محقق شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین 38 طرح قالیبافی در استان به صورت ذخیره و با اعتبار 43 میلیارد ریال جهت بهره مندی از تسهیلات بانکی به مرکز ملی فرش ایران معرفی شده که متقاضیان با مراجعه به بانک های عامل می توانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

اکبری با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 61 فقره کارگاه غیر متمرکز با مدیریت متمرکز و مجتمع ها و تعاونی های قالیبافی جهت اخذ تسهیلات به مبلغ 64 هزار و 700 میلیون ریال از محل ماده 16 به مرکز ملی فرش ایران معرفی شده، ادامه داد: 2 هزار و 986 قاليباف جهت بهره مندي از بيمه قاليبافي به سازمان تامين اجتماعي معرفی شده که تا کنون 2 هزار و 873 نفر موفق به دريافت بيمه قاليبافي شده اند.

برگزاری چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف در 49 واحد صنفی آذربایجان غربی

وی یادآور شد: صدور 6 هزار و 664 فقره کارت شناسایی قالیبافی و گواهی صلاحیت حرفه ای، صدور 10 فقره پروانه کارگاه غیر متمرکز با مدیریت متمرکز، برگزاری 10 دوره آموزش طرح و اشتغال و معرفی 9 نفر از تولید کنندگان جهت شرکت در نمایشگاه های خارجی با پرداخت حداقل 40 درصد هزینه های مربوطه از اقدامات دیگر سازمان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی همچنین از برگزاری چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف استان در 49 واحد صنفی منتخب شهرستانهاي ارومیه، خوی و میاندوآب خبر داد و اعلام کرد: این فروشگاه ها در طی یک ماه برگزاری جشنواره، فرش های دستباف با كيفيت بالا و با قيمت مناسب استان را با اعمال 5 الي 10درصد تخفيف در اختيارخريداران قرار مي‌دهند.

اکبری معرفی فرشهاي‌ دستباف توليدي آذربایجان غربی، ايجاد انگيزه، تحرك، توسعه و رونق بازارهاي داخلي فرش و همچنين جلب اعتماد مصرف كنندگان را از جمله اهداف برگزاری چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف دانست و یادآور شد: مراکز منتخب عرضه فروش فرش دستباف در سه شهرستان ياد شده با نصب بنری بر سر در واحد صنفی و مشخصات فرشهاي موجود مشخص شده‌اند.