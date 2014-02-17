به گزارش خبرنگار مهر، ساخت زایشگاه فعلی بنت‌الهدی بجنورد 12 سال پیش از پیروزی انقلاب به‌عنوان یک مرکز درمانی در سال 1345 آغاز شد و دو سال بعد یعنی در سال 1347 به بهره برداری رسید.

از آن زمان تاکنون 46 سال می گذرد و این بیمارستان هنوز هم تنها زایشگاه منطقه شمال خراسان است؛ مرکزی درمانی که در سال 1384 و پس از گذشت 27 سال از انقلاب اسلامی، با همان فضا و امکانات به زایشگاه و بیمارستان 67 تختخوابی تبدیل شد و در حدود یک دهه گذشته با توسعه‌ای اندک و لاکپشتی تنها تعداد تخت‌های آن از 67 تخت با 114 تخت افزایش یافته است.

بافت قدیمی و فرسوده این زایشگاه در کنار کمبود شدید فضای آن سبب نارضایتی بیماران و پرستاران شده است خصوصا آن که از تمام شهرستان‌های استان خراسان شمالی برای زایمان به این مرکز مراجعه می‌کنند و این بیمارستان پیر نیز علی‌رغم عدم ظرفیت کافی مجبور به پذیرش بیماران و ارائه خدمات هر چند در بدترین شرایط ممکن و با حداقل استانداردها به آنها است.

بر اساس اعلام مسئولان زایشگاه بنت‌الهدی بجنورد در این مرکز ماهانه بیش از 700 نوزاد متولد می شوند اما با این وجود کمبود امکانات سرمایشی و گرمایشی مناسب و کافی، عدم وجود تهویه مناسب، کمبود امکانات و تجهیزات، کمبود فضای بیمارستانی از لحاظ پذیرش بیماران، قدیمی و فرسوده بودن ساختمان بیمارستان وعدم وجود برخی متخصص‌های زن در این مرکز از مهمترین مشکلات آن به شمار می روند.

بیمارستانی که هم خودش پیر شد و هم بیماران و پرستارانش

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی در این زمینه می‌گوید: متاسفانه توسعه بخش بهداشت و درمان در این استان سطحی بوده و در این حوزه فعالیت عمقی و زیربنایی به خوبی صورت نگرفته است.

ابراهیم گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌افزاید: در این بین به دلیل آن که زایشگاه بنت الهدی بجنورد تنها زایشگاه خراسان شمالی محسوب می‌شود همه روزه مراجعات زیادی از سراسر استان به این مرکز می‌شود اما زایشگاه امکانات کافی و مناسب برای ارائه خدمات به این حجم از مراجعه کنندگان ندارد.

وی نیز کمبود فضای بیمارستان و قدیمی بودن بافت این مرکز را مهم ترین مشکل زایشگاه بجنورد می داند و اظهار می کند: احداث ساختمان جدید برای این مرکز درمانی در سال 1390 به تصویب رسید اما در بودجه نیامد و در طی دو سال اخیر نیز اعتباری برای ساخت ساختمان جدید زایشگاه بنت‌الهدی بجنورد در نظر گرفته نشد.

اختصاص 5 میلیارد ریال به زایشگاه؛ مسکنی موقتی برای دردی دائمی

سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی چند روز پیش از زایشگاه بنت‌الهدی بجنورد بازدید کرد، او در این بازدید تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی استان را بسیار اندک دانست و گفت که امکانات درمانی خراسان شمالی راضی کننده نیست.

وی با بیان این که زایشگاه بنت الهدی بجنورد بیش از انتظار مشکل و کمبود دارد، اظهار کرد: بخش بهداشت و درمان در کل کشور مشکل دارد اما این مشکلات در خراسان شمالی حادتر است.

به گفته پرویزی غالب امکانات درمانی استان در بجنورد، مرکز خراسان شمالی مستقر شده اما با این وجود این امکانات حتی پاسخگوی نیاز ساکنان این شهر نیست.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌های وزارت بهداشت و درمان مجلس بیش از 30 هزار میلیارد ریال دیگر علاوه‌بر آنچه در بودجه دیده شده بود را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده و امید می رود با تخصیص این اعتبار شاخص های بهداشت و درمان در کشور و استان بهبود یابد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی اضافه کرد: پیگیر دریافت 20 میلیارد ریال اعتبار برای بخش بهداشت و درمان استان هستیم که از این مبلغ پنج میلیارد ریال به زایشگاه بنت الهدی اختصاص می یابد.

توسعه زایشگاه تنها راه برون رفت از مشکلات موجود

در این میان اما قاسم بیانی، رییس بیمارستان بنت الهدی بجنورد دل پری از دردها و مشکلات این مرکز درمانی دارد، او در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید که زایشگاه بنت الهدی حتی برخی از تجهیزات ضروری مورد نیاز یک زایشگاه را نیز ندارد.

او می افزاید: تجهیزاتی نظیر ژنراتور برق اضطراری، منبع ذخیره آب، آمبولانس و دیگ بخار موتورخانه از جمله تجهیزات ضروری هستند که این مرکز از نبود آنها رنج می برد و به دلیل همین کمبودها نیز فعالیت این مرکز و خدمات رسانی آن با مشکل مواجهه شده است.

به گفته بیانی در حال حاضر بسیاری از تجهیزات این زایشگاه فرسوده هستند و از طرف دیگر نیز به دلیل کمبود فضا بسیاری از مواقع مجبور می شویم بیماران را در راهروها پذیرش کنیم.

وی اضافه می کند: برخی مواقع مراجعه به این مرکز به اندازه ای زیاد می شود که مجبور می شویم دو بیمار را روی یک تخت بخوابانیم و همه این ها در حالی است که به دلیل کمبود فضا حسابداری و اتاق استراحت همراهان به محوطه بیمارستان منتقل شده است.

این مسئول اظهار می کند: برای بهبود شرایط می باید تخت های این مرکز درمانی حداقل به 150 تخت افزایش یابد

وی با تشریح برنامه های توسعه بیمارستان بنت الهدی افزود: باید تعداد تخت های این بیمارستان به حداقل 150 تخت افزایش یابد.

بیانی با اشاره به طرح های توسعه ای این بیمارستان عنوان می کند: در طرح الحاق دانشکده بهداشت به این مرکز درمانی، قرار است بخش فعلی زنان به اورژانس مرکز با 12 تخت تبدیل شود، دو اتاق از بخش زنان به جراحی زنان اضافه می شود و اتاق های عمل موجود نیز بهسازی خواهند شد.

به گفته وی در این طرح طبقه دوم ساختمان دانشکده بهداشت به وی آی پی 12 تخته تبدیل می شود و طبقه اول و همکف آن هم به بخش بستری زنان و زایمان بدل خواهد شد.

بیانی می افزاید: در این طرح قرار است محوطه موجود بین زایشگاه بنت الهدی و ساختمان دانشکده بهداشت به سالن انتظار بدل شود.

وی می گوید: با اجرای این طرح تعداد تخت های زایشگاه بجنورد به 150 تخت افزایش می یابد و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

به گفته وی تاکنون برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال هزینه شده و تا تکمیل آن 20 میلیارد ریال دیگر مورد نیاز است.

9 ماه انتظار تا اجرای طرح الحاقی زایشگاه بجنورد

با وجود آن که به گفته رییس زایشگاه بنت الهدی بجنورد در صورت اجرای الحاق طرح دانشکده بهداشت به این مرکز درمانی بخش زیادی از مشکلات مربوط به کمبود فضا در این بیمارستان مرتفع می شود اما نیابد فراموش کرد که کمبود فضا یکی از مشکلات این بیمارستان بوده و کمبود تجهیزات و امکانات شاید به مراتب مشکلی بزرگتر و حساس تر باشد که رفع آن نیازمند اختصاص اعتباری ویژه است.

حال بماند که بر اساس گفته ابراهیم گلمکانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی الحاق دانشکده بهداشت به زایشگاه بنت الهدی بجنورد در بهترین حالت و در صورت تامین اعتبار 9 ماه دیگر به طور می کشد.