تشریح قوانین جدید فیفا در جام جهانی/ توقف مسابقات در دقایق 30 و 70

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان درباره تصمیم جدید فیفا برای جام جهانی 2014 برزیل اظهار کرد: بر اساس قوانین در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل، داور مسابقه و مسئولان کمیته‌ پزشکی فیفا شرایط آب و هوایی محل برگزاری بازی را بررسی خواهند کرد و در صورتی که هوا مرطوب باشد به بازیکنان این اجازه خواهد داده شد که در هر نیمه زمانی را به نوشیدن آب اختصاص دهند.

وی در ادامه بیان کرد: در خصوص آشامیدن آب در بین بازی، بر اساس مطالعات در مرکز پزشکی فیفا، مشخص شده در شرایط آب و هوای گرم بازیکنان برای حفظ سلامتی و سطح عملکردشان ، باید آب از دست رفته بدن را جبران کنند. بر همین اساس در دستورالعمل فیفا آمده که در نیمه اول در دقیقه 30 و در نیمه دوم در دقیقه 70 باید داور به عنوان زمان نوشیدن آب، بازی را متوقف کند و بازیکنان ملزم هستند که از آب استفاده کنند تا در اثر گرما دچار آسیب نشوند.

هاشمیان با بیان اینکه این مطالعات در جهت ارتقا سطح عملکرد حرفه ای ورزشکاران در مرکز تحقیقات و ارزیابی پزشکی فیفا به شکل گسترده ای در حال انجام است، گفت: به کشورهای مختلف این مسئله اعلام شده و کشورها بر مبنای شرایط جغرافیایی خود از این موضوع می‌توانند استفاده کنند. بر همین اساس طبق اعلام فیفا، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال شرایط تیم‌های حاضر در جنوب کشور که در مسابقات مختلف حضور دارند را بررسی می‌کند و با توجه به اینکه در شرایط زمانی بالا ورزش می‌کنند این بحث را مورد مطالعه قرار داده و با جمع بندی شرایط موجود، موضوع را به کمیته داوران اعلام خواهیم کرد.

وی درباره انجام تست نمونه گیری کنترل دوپینگ در جام جهانی هم تصریح کرد: در مسابقات حساس در سطح جام جهانی از بازیکنان تست نمونه دوپینگ گرفته می‌شود که طبق روال گذشته از دو بازیکن از هر کشوری نمونه گیری صورت می‌گیرد و تیم‌هایی که به مرحله بالاتر صعود می‌کنند حجم تست نمونه‌های کنترل دوپینگ نیز بالاتر می‌رود. بر همین اساس هرمسابقه‌ای که تحت مدیریت فیفا برگزار می شود کلیه فرایند نمونه گیری آن از آغاز تا صدور احکام توسط کمیته فیفا انجام می شود.

وی در ادامه درباره تست نمونه گیری در مسابقات لیگ برتر فوتسال که به هفته‌های پایانی خود می‌رسد، گفت: بر اساس حساسیتی که در پایان فصل رقابت‌های فوتسال وجود دارد، طبق الگوی پیش بینی شده حجم نمونه‌گیری‌ها بیشتر خواهد شد.

هاشمیان با بیان اینکه متاسفانه باشگاه‌های حاضر در لیگ فوتسال از برگزاری دوره‌های آموزشی مبانی مبارزه با دوپینگ استقبال نکرده اند، گفت: در خصوص تیم‌های حاضر در لیگ فوتسال کشور همچنان با نقیصه برگزار نشدن دوره‌های آموزشی روبه رو هستیم. با وجود همه ابلاغ‌ها و نامه‌هایی که از طرف کمیته پزشکی و سازمان لیگ فوتسال اعلام شده، متاسفانه باشگاه‌ها هیچ حمایتی از برگزاری دوره‌های آموزشی نکرده و همیشه این نگرانی وجود دارد تا بازیکنان قربانی ناآگاهی از قوانین و روابط حاکم بر کنترل دوپینگ شوند. ضمن اینکه این مسئله باعث نمی‌شود تا کمیته پزشکی تست نمونه گیری دوپینگ از بازیکنان را انجام ندهد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: به باشگاه‌های حاضر در لیگ اعلام م‌ کنم که کمیته پزشکی به صورت رایگان در محل باشگاه مدرسان خود را اعزام می‌کند تا به کادر فنی و پزشکی و بازیکنان آموزش لازم را بدهند تا با ارتقا سطح آگاهی و دانش سطح بازیکنان از عواقب ناگوار مثبت شدن نمونه دوپینگ جلوگیری کنیم.