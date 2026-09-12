https://mehrnews.com/x3d3H9 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6945316 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶ صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان تالش- تالشیها همزمان با شامگاه شنبه و صد و نود و ششمین شب از تجمعات سراسری به میدان آمدند. دریافت 9 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6945316 کپی شد مطالب مرتبط ۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه اتحاد و همدلی سلماسیها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه رودسر در شب صد و نود و ششم همچنان پای کار مقاومت قرار ۱۹۷ مردم تالش در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از وطن روایت مهر از صد و نود و ششمین حضور مردم آستانه در تجمعات قرار صد و نود و چهارم مردم تالش در میدان تجمع تالشیها به ایستگاه صد و نود و دوم رسید ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش
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