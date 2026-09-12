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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶

صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان

صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان

تالش- تالشی‌ها همزمان با شامگاه شنبه و صد و نود و ششمین شب از تجمعات سراسری به میدان آمدند.

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فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6945316

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