ادبیات شکست خوردگان جنگ ادبیات اعترافی است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق شامگاه دوشنبه در جشن تولد کتاب " در آفریقا همه چیز سیاه است" تصریح کرد: ادبیات اعترافی با رویکرد به جبهه مقابل و با بیان دغدغه های دشمن طرح می شود.

وی با بیان اینکه در کتاب" در آفریقا همه چیز سیاه است" چنین ادبیاتی طرح شده است، اضافه کرد: تلاش کردم با قلم خنثی بخشی از تجربه جنگ از زبان جبهه مخالف را بیان کنم.

به گفته ناطق در ادبیات دفاع مقدس تمرکز به احساسات بیرونی در اغلب آثار مشاهده می شود و این در حالی است که باید جایی برای بیان احوالات درونی نیز فراهم شود.

مدیر کل حوزه هنری استان تاکید کرد: در دفاع مقدس تجربه های نابی وجود دارد که از قلم نویسندگان به دور مانده و با ژرف نگری در خاطرات رزمندگان می توان به نمونه هایی از آن دست یافت.

انتشار مجموعه داستان "کتاب آخر" در آینده نزدیک

نویسنده اردبیلی با یادآوری انتشار کتاب "وقتی جنگ تمام می شود" ادامه داد: بعد از این مجموعه و کتاب " در آفریقا همه چیز سیاه است" مجموعه داستان "کتاب آخر" با تمرکز بر شروع داستان به چاپ خواهد رسید.

وی سه گانه مجموعه داستانی خود را فرصتی برای بازگویی تاریخ جنگ به روایت داستان عنوان کرد و افزود: در داستان ها از شخصیتهای عادی و اشخاصی که تجربه جنگ را به صورت مستقیم پشت سر گذاشته اند، استفاده شده است.

کتاب " در آفریقا همه چیز سیاه است" با چهار داستان " درآفریقا همه چیز سیاه است"، "کسی به مرده ها لگد نمی زند"، "خط" و " کراوات" در 63 صفحه و هزار و 200 نسخه توسط نشر شهرستان ادب به چاپ رسیده است.