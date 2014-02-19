به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، راب راینر در مراسم انجمن فیلم در لینکلن‌سنتر و در جشن جایزه چاپلین تجلیل می‌شود.

این مراسم در تاریخ 28 آوریل برگزار می شود تا از یک عمر دستاوردهای هنری این کارگردان قدردانی شود.

راینر که فیلم هایی چون «وقتی هری سالی را دید»، «عروسی پرنسس»، «با من بمان» و «میزری» را در کارنامه اش دارد، نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم نیز بوده است. او سه بار نیز نامزد انجمن کارگردانان بوده و 9 بار نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب شده است.

راینر که پسر کارل راینر بازیگر نقش های کمدی و استل راینر بازیگر بوده، خودش در کسوت بازیگر هم در برابر دوربین قرار گرفته که مجموعه «همه در خانواده» برنده دو جایزه امی از جمله آنها بوده است. جدیدترین نقش آفرینی او در فیلم «گرگ وال استریت» اسکورسیزی بوده است. در این فیلم او در نقش پدر شخصیتی که لئوناردو دی کاپریو نقشش را بازی کرده، ظاهر شده است.

جشن جایزه چاپلین امسال نیز میزبان چهره‌های مشهوری از دنیای فیلم و سینما خواهد بود.

این مراسم که از سال 1972 هر سال از سوی انجمن فیلم آمریکا برگزار می شود، پس از آن که چارلی چاپلین پذیرفت تا برای دریافت این جایزه از تبعید به آمریکا بازگردد و جایزه اش را دریافت کند، به نام او خوانده شد و پس از آن هر سال به نام او اهدا شد.

آلفرد هیچکاک، بیلی وایلدر، لارنس اولیویه، فدریکو فلینی، الیزابت تیلور، بت دیویس، جیمز استوارت، رابرت آلتمن، مارتین اسکورسیزی، دایان کیتون، مریل استریپ، تام هنکس، مایکل داگلاس، سیدنی پواتیه، کاترین دونو از جمله چهره های برجسته ای هستند که این جوایز به آنها اهدا شده است. سال پیش باربارا استرایسند این جایزه را دریافت کرد.