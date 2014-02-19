وزارت ارشاد: مجوزی برای انتشار کتاب های هدایت و «زوال کلنل» نداده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی در پی انتشار خبر اعطای مجوز به آثار صادق هدایت و همچنین «زوال کلنل» محمود دولت آبادی در برخی از رسانه‌ها توضیحاتی را منتشر کرد.

این گزارش ضمن تکذیب انتشار این آثار به اطلاع می‌رساند تاکنون مجوزی در این خصوص از سوی اداره کل کتاب و توسعه کتابخوانی منتشر نشده است.

همچنین از تمامی رسانه‌های کشور درخواست می‌شود که اخبار و اطلاعات در این باره را از منابع رسمی(معاونت امور فرهنگی) دریافت کنند.

گفتنی است پیش تر، خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی، از عدم صدور مجوز برای انتشار رمان «زوال کلنل» خبرداده بود.