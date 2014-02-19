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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۶

تایید گزارش مهر درباره رمان دولت آبادی

وزارت ارشاد: مجوزی برای انتشار کتاب های هدایت و «زوال کلنل» نداده ایم

وزارت ارشاد: مجوزی برای انتشار کتاب های هدایت و «زوال کلنل» نداده ایم

 روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با انتشار اطلاعیه ای درباره شایعات پیرامون مجوز رمان جدید محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت توضیح داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی در پی انتشار خبر اعطای مجوز به آثار صادق هدایت و همچنین «زوال کلنل» محمود دولت آبادی در برخی از رسانه‌ها توضیحاتی را منتشر کرد.

این گزارش ضمن تکذیب انتشار این آثار به اطلاع می‌رساند تاکنون مجوزی در این خصوص از سوی اداره کل کتاب و توسعه کتابخوانی منتشر نشده است.

همچنین از تمامی رسانه‌های کشور درخواست می‌شود که اخبار و اطلاعات در این باره را از منابع رسمی(معاونت امور فرهنگی) دریافت کنند.

گفتنی است پیش تر، خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی، از عدم صدور مجوز برای انتشار رمان «زوال کلنل» خبرداده بود.

کد مطلب 2240022

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