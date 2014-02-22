سوسن اصلانی همسر استاد حسین دهلوی از آهنگسازان مطرح موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز گذشته شاهد انتشار اخباری در صفحه شخصی تعدادی از کاربران شبکه‌های مجازی بودم که از وخیم بودن حال جسمانی حسین دهلوی و بستری شدن این هنرمند در بیمارستان خبر داده بودند که این خبر طی روزهای گذشته موجب نگرانی اهالی موسیقی شد و من در منزل دائم مشغول پاسخگویی به تماس های مکرر اهالی شریف موسیقی پیرامون این مطلب بودم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مراقبت های ویژه ای که در منزل از همسرم انجام می گیرد و پزشکان نیز به صورت مرتب مشغول درمان این هنرمند موسیقی هستند هم اکنون حال جسمانی همسرم در وضعیت خوبی قرار دارد. تنها مشکل این هنرمند حافظه وی است که این مورد هم با توجه به داروهایی که برایش تجویز شده در مرحله درمان قرار دارد.

اصلانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه چنین مطالب دروغی نباید در فضاهای مجازی به راحتی منتشر شود، خاطرنشان کرد: شاید بسیاری از این اخبار ناشی از دلسوزی و حسن توجه کاربران به هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایران باشد اما بهتر است تا قبل از قطعی شدن اخبار از انتشار آن در اینترنت خودداری کنند تا اجازه هیچ سوءاستفاده ای به افراد سودجو داده نشود.

این نوازنده سنتور در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به فعالیتهای موسیقایی‌اش گفت: رفت و آمدهای مکرر دوستانِ حسین دهلوی به منزل که ناشی از لطف و توجه مهربانانه آنها به این هنرمند است فعلا کمی سر ما را شلوغ کرده است و من مشغول هماهنگی های لازم در این مورد هستم اما اگر برنامه ریزی ها طبق آنچه در نظر داریم هدایت شود به زودی در داخل و خارج از کشور کنسرت هایی را برگزار خواهم کرد که طی هفته های آینده جزییات آن را اعلام می کنم.

استاد حسین دهلوی هفتم مهر ماه سال 1306 در تهران متولد شد، وی آموزش موسیقی را در پنج سالگی نزد پدرش معزالدین دهلوی که از شاگردان مرحوم علی اکبرخان شهنازی(نوازنده و ردیف دان نامدار تار و فرزند میرزا حسینقلی) آغاز کرد، اگر چه چندان دوامی نیاورد و دهلوی کودک بعد از رها کردن این ساز در 9 سالگی و به تشویق مادرش به سمت ساز ویلن و آموزش آن نزد پدرش رفت. این استاد مسلم موسیقی ایران دوره اول ویلن را نزد پدر فراگرفت و سپس دوره دوم (ردیف راست کوک) را نزد ابوالحسن صبا گذرانید و وارد هنرستان موسیقی شد و از آن پس به فراگیری علمی موسیقی گرایش پیدا کرد. البته مدتی بعد روبیک گریگوریان رئیس وقت هنرستان، وی را به حسین ناصحی معرفی می‌کند تا هارمونی، کنترپوان و اصول آهنگسازی را از او فرا بگیرد.

دهلوی فارغ التحصیل آهنگسازی از هنرستان عالی موسیقی است. او در دوره هنرستان با همکاری ابوالحسن صبا ارکستر شماره یک هنرهای زیبا را راه اندازی و در همین دوره چند اثر از آثار صبا را برای ارکستر تنظیم کرد. پس از درگذشت صبا رهبری این ارکستر که بعداً ارکستر صبا نامیده شد به دهلوی واگذار و در همین دوره شاخه های 2 ، 3 و 4 نیز به آن افزوده شد. این ارکسترها از زمان افتتاح تلویزیون ایرانبه صورت هفتگی در تلویزیون به اجرای برنامه پرداختند. این هنرمند در سال 1341 حسین دهلوی به ریاست هنرستان موسیقی ملی برگزیده شدو تا فروردین 1350 در این مقام باقی بود. دراین سال وی برای سفر دوساله مطالعاتی به آلمان و اتریش رت. دهلوی در مدت ده سال تصدی هنرستان به خوبی این سازمان آموزشی را اداره کرد و نظم، تحول و جهشی در هنرستان پدید آورد. او خود در دوره دوم هنرستان رشته های تئوری موسیقی ایران، تلفیق شعر و موسیقی، فرم موسیقی ایران، هارمونی و ارکستر را شخصاً تدریس می کرد.

دهلوی از سال 1376 تصنیف اپرای مانا و مانی را به مناسبت سال جهانی کودک آغاز کرد. ساخت این اثر سه سال به طول انجامید که به خاطر محدودیت های استفاده از صدای خواننده زن تا به حال به اجرا درنیامده و فقط موسیقی سازی آن در خرداد 1379 با همت و رهبری علی رهبری با ارکستر فیلارمونیک اسلواکی در شهر براتیسلاو اجرا و ضبط شده است.

دهلوی همواره به نوآوری در زمینه های مختلف اندیشیده است. تدوین متد تنبک به وسیله او و جمعی دیگر شامل حسین تهرانی ، مصطفی کمال پورتراب و فرهاد فخر الدینی برای ارتقای جایگاه تنبک در موسیقی ایرانی و تسهیل آموزش این ساز، توجه به ساخت سنتور کروماتیک برای جبران نقیصه کوک این ساز برای استفاده در ارکستر از جمله این مواردند.

نخستین اثر دهلوی در زمینه ارکستر موسیقی ملی «سبک بال» در سال 1332 براساس موتیف کوتاهی ملهم از قطعه قاسم آبادی ساخته ابوالحسن صبا در شور تصنیف شده است. این اثر در آلبوم مذکور با کیفیت ضبط زنده همان زمان ارائه شده است. «کنسرتینو برای سنتور و ارکستر» دیگر اثر این آلبوم حاصل همکاری مشترک دهلوی با فرامرز پایور است. این اثر که در سال 1337 تصنیف شده شامل آواز بیات اصفهان، دستگاه همایون(گوشه لیلی و مجنون)، چهارمضراب چهارگاه و دستگاه ماهور است.

این آهنگساز و رهبر ارکستر مضرابی و از چهره‌های پیش کسوت مدیریت موسیقی در ایران تجربیات بسیاری در تلفیق شعر و موسیقی ایرانی دارد و آثار «گفت وگوی دل» در شور و «فروغ عشق» در بیات اصفهان حاصل تجربیات آهنگساز در این زمینه است. دهلوی قطعاتی از ابوالحسن صبا را نیز برای ارکستر تنظیم کرده است. «به یاد صبا» (برگرفته از قطعه «به یاد گذشته» در دشتی ، «شوشتری» (چهارمضراب برای ویولن و ارکستر و نغمه ترک (براساس قطعه دوضربی بیات ترک) از آن جمله‌‌اند.

اجرای 15 قسمت از اپرای 26 قسمتی «بیژن و منیژه» و انتشار پارتیتور آهنگ‌های خود به نام‌های «دوئو سنتور در سه گاه»، «شورآفرین در شور برای ارکستر»، «چهارنوازی مضرابی در اصفهان»، «سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر زهی»، «بیژن و منیژه برای ارکستر سمفونیک» ،«سرباز برای آواز گروهی و ارکستر» و... تنها بخشی از آثار چاپ شده اوست.

دهلوی در سال 1371 ارکستر مضرابی را تشکیل داد که صرفاً شامل سازهای مضرابی سنتور، تار، قانون، عود و بم تار (تارباس) بود.در کنسرت های مهرماه 1371 قطعات دیگری از جمله تصنیف قدیمی باغ تفرج (در همایون)، نغمه ترک، پیش درآمد سه گاه، پیش درآمد همایون، سرود گل، نوا و چهارمضراب دشتی (برای گروه سنتور) گفت وگوی دل و... اجرا شد. یکی از مهمترین آثار حسین دهلوی کتاب «پیوند شعر وموسیقی آوازی» است که جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در بخش هنر را به خود اختصاص داد.این کتاب حاصل بیش از 40 سال تجربه دهلوی در تلفیق موسیقی با شعر ایرانی است که به شیوه ای علمی و متدیک فرایند کار را توضیح می‌دهد.

دهلوی در سال 1382 به عنوان چهره‌ماندگار مورد تقدیر قرار گرفت.