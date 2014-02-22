ونگر، مسوت اوزیل را برای دیدار مقابل ساندرلند نیمکت نشین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوزیل در جریان دیدار آرسنال مقابل بایرن مونیخ یک ضربه پنالتی را از دست داد و با عملکرد ضعیف خود نقش موثری در شکست 2 بر صفر توپچی ها مقابل بایرن داشت.

اوزیل در فاصله 11 روز در هر 4 بازی آخر آرسنال مقابل لیورپول (دو بار)، منچستریونایتد و بایرن مونیخ در ترکیب ثابت به میدان رفت. آرسن ونگر معتقد است اوزیل هنوز شرایط سخت روحی از دست دادن پنالتی مقابل بایرن را پشت سرنگذاشته و به همین دلیل از او در دیدار مقابل ساندرلند استفاده نمی کند.

ونگر گفت: اوزیل شرایط روحی خوبی ندارد. تنها 48 ساعت زمان کمی است که او بتواند به شرایط ایده آل خود برگردد. ما شرایط مشابه را در آرسنال داشتیم. دنیس برکمپ در سال 99 بعد از، از دست دادن پنالتی جام حذفی مقابل منچستریونایتد دیگر حاضر نشد پشت ضربه پنالتی قرار بگیرد. پنالتی زدن بسیار به احساس آن لحظه بازیکن بستگی دارد. در حال حاضر ما باید اوزیل را رها کنیم تا به شرایط ایده آل برگردد.