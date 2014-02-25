"مسوت اوزیل" با یک عکاس تصادف کرد/ دردسرهای شماره 11 پایان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسوت اوزیل" که روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد از سوی پلیس مورد بازجویی واقع شده است. وی در برخورد با یک عکاس تحت بازجویی قرار گرفته است.

این بازیکن 42 میلیون پوندی دوشنبه شب برای استراحتی دو روزه به آلمان سفر کرد تا از مسائل به وجود آمده و زمین دور باشد. اوزیل در بازی شنبه مقابل ساندرلند هم در ورزشگاه حضور داشت اما حتی نام وی در میان بازیکنان ذخیره هم به چشم نمی‌خورد. این اتفاق پس از شکست دو بر صفر آرسنال مقابل بایرن مونیخ روی داد، جایی که مسوت اوزیل یک ضربه پنالتی را هم از دست داد.

پلیس لندن در گفتگو با "دیلی میل" گفت: پلیس حوالی 7:18 عصر روز جمعه 21 فوریه گزارش‌هایی در خصوص برخورد یک خودرو با یک شهروند را دریافت کرد. فردی که خودرو با وی برخورد کرده حوالی 30 سال سن دارد و متحمل کمی جراحت شده است. افسران پلیس با راننده اتومبیل صحبت کرده‎اند اما در این رابطه کسی بازداشت نشده است.

توماس مولر، مهاجم بایرن مونیخ، که در بازی با آرسنال یکی از گل‎های نماینده آلمان را به ثمر رساند، گفت: این وضعیت برای مسوت آسان نیست اما من می‌دانم که او چقدر خوب است و امیدوارم که بازی‎های خوبی در آرسنال انجام دهد.

اوزیل از زمانی که به آرسنال پیوسته چهار گل برای این تیم در رقابتهای لیگ برتر انگلستان به ثمر رسانده اما از اوایل ماه دسامبر هنوز موفق به گلزنی نشده که این امر او را ناامید کرده است. این بازیکن 25 ساله از سوی آرسن ونگر اجازه یافته تا به آلمان برگشته و تجدید قوا کند.