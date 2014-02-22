«مزار شریف» کلید خورد/ سکانس اول؛ حمله به کنسولگری ایران در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سکانس از فیلم سینمایی «مزار شریف» با موضوع حمله مهاجمان به کنسولگری ایران در مزار شریف بود که با حضور بازیگران و عوامل این فیلم، این سکانس فیلمبرداری شد.

از جمله عوامل حاضر در محوطه فیلمبرداری می توان به عبدالحسن برزیده کارگردان، منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده، حسین یاری، فرهاد اصلانی، عباس حبیبی، عمار تفتی و ابراهیم برزیده بازیگران، مشکین مهرگان طراح صحنه، زرین‌دست مدیر فیلمبرداری اشاره کرد.

منوچهر شاهسواری، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مزار شریف» با اشاره به اینکه برای اولین بار یک شبهه استودیو برای ساخت این فیلم سینمایی در تاریخ سینمای ایران ساخته شده است، گفت: با توجه به نوع فیلم و داستان هایی که در آن اتفاق می افتد، ما نیازمند بودیم که همه سکانس ها در یک نقطه متمرکز باشند به همین دلیل در یک فضای پنج هزار متری دکورهای مورد نظر برای این فیلم سینمایی را ساختیم.

به گفته وی، در حال حاضر در این محوطه 8 لوکیشن اصلی فیلم از جمله ساختمان کنسولگری، زیرزمین، خانه حسینیه، پاسگاه، خیابان های اطراف کنسولگری و بازار ساخته شده است.

وی ادامه داد: برای آنکه بتوانیم فضای بیرون از کنسولگری را به گونه ای نشان دهیم که انگار در مزار شریف فیلمبرداری کرده ایم، از پرده سبز برای این کار استفاده کردیم.

تهیه کننده این فیلم سینمایی تاکید کرد: بیش از 80 درصد از فیلمبرداری در ایران و در همین سوله فیلمبرداری خواهد شد و تنها 10 درصد از آن در مزار شریف خواهد بود. همچنین بخشی از این فیلم در بیابان های کرمان فیلمبرداری می شود. در واقع تنها بازمانده از حادثه حمله به کنسولگری ایران الله‌داد شاهسون است که در مسیر فرار خود به ایران از بیابان هایی رد شده که شباهت زیادی به بخشی از بیابان های کرمان دارد، به همین دلیل ما بخشی از این فیلم را در کرمان فیلمبرداری می کنیم.

شاهسواری گفت: دو بازیگر اصلی من در این فیلم حضور دارند. حسین یاری نقش الله‌داد شاهسون و فرهاد اصلانی نقش یکی از مقامات وزارت اطلاعات را بازی می‌کند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده فیلمبرداری «مزار شریف» تا پایان اردیبهشت ماه 93 ادامه دارد.

از جمله لوکیشن های جذاب این فیلم سینمایی می توان به زیرزمین ساختمان که محل شهادت 10 نفر از دیپلمات های ایرانی اشاره کرد. همچنین لوکیشن خانه حسینیه که شاهسون بعد از فرار خود از کنسولگری به آنجا پناه می برد نیز به خوبی طراحی شده است.

در این فیلم سینمایی بیش از یک‌هزار و 500 هنرور افغانی حضور دارند که 9 نفر از اینها بازیگرانی هستند که به کنسولگری ایران در مزار شریف حمله می کنند. در این فیلم سینمایی علاوه بر بازیگران ایرانی، دو بازیگر مطرح سینمای افغانستان به نام های تلاش و شفیق نیز حضور دارند که از هفته آینده برای بازی در این فیلم سینمایی به تهران می آیند.

وی در ارتباط با هنرمندان افغانی که در این فیلم بازی کردند، گفت: اکثر این هنروران در مراکز آموزش هنری که توسط یک افغانی در ایران راه اندازی شده است، آموزش داده شده است.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مزار شریف» در پایان گفت: یک بازیگر زن نیز به زودی به گروه می پیوندد که بازی او بعد از عید آغاز خواهد شد.

سوله دکور فیلم سینمایی «مزار شریف» در منطقه کمال‌شهر کرج ساخته شده و گروه فیلمبرداری در آنجا مشغول کار هستند.