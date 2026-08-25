به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری روز سه شنبه ،۳شهربور در حاشیه هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان‌زایی (COP۱۷) که در اولان‌باتور مغولستان برگزار می شود، با آلیس جابانا دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

نوری در این دیدار با اشاره به آثار شرایط بحرانی اخیر و تحریم‌ها بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، به‌ویژه در حوزه تأمین نهاده‌ها، فناوری و زنجیره تأمین، بر ضرورت تقویت همکاری‌های ایران و اسکاپ برای مقابله با چالش‌های مشترک منطقه‌ای تأکید کرد.

اسکاپ و اپدیم پیامدهای زیست‌محیطی جنگ در خلیج فارس را بررسی کنند

نوری با بیان اینکه اقدامات خصمانه آمریکا باعث مسدود شدن مسیرهای دریایی شده است، گفت: این مداخلات، تجاوزها و برهم زدم قوانین بین‌المللی، افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی در جهان را به دنبال دارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ضروری است اسکاپ و اپدیم درباره ابعاد مختلف تبعات جنگ در منطقه خلیج فارس و خسارات و آثار آن بر ایران و پروژه‌های مرتبط با مدیریت بلایا و همچنین پیامدهای زیست‌محیطی بررسی و گزارش شود.

اجرای طرح مدیریت خطر خشکسالی، بیابان‌زدایی و امنیت غذایی

وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد که با هدف پیگیری مستمر موضوعات، جلسات مجازی مشترک میان بخش‌های تخصصی دو طرف هر ۶ ماه یک‌بار برگزار شود.

نوری همچنین پیشنهاد کرد: طرحی مشترک میان ایران، اسکاپ و مرکز آسیا و اقیانوسیه برای مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) در زمینه مدیریت خطر خشکسالی، امنیت غذایی، بیابان‌زدایی و احیای اراضی برنامه ریزی و عملیاتی شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فنی و تخصصی اسکاپ و اپدیم، خواستار بهره‌گیری بیشتر از داده‌ها، گزارش‌های ارزیابی خطر، سامانه‌های پایش مخاطرات و هشدار زودهنگام، به‌ویژه با توجه به شرایط پس از جنگ اخیر در ایران شد.

نوری با اشاره به سابقه مثبت همکاری ایران و اسکاپ، خاطرنشان کرد: ایران برای توسعه همکاری‌های عملیاتی و تبدیل ظرفیت‌ها و توافقات موجود به طرح‌های مشخص و آمادگی کامل دارد.

لزوم دسترسی کارشناسان ایران به شبکه‌های فنی و تخصصی اسکاپ

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار خواستار دسترسی کارشناسان و دستگاه‌های تخصصی ایران به شبکه‌ها و ظرفیت‌های فنی اسکاپ در حوزه‌های مدیریت خشکسالی، آب، کشاورزی تاب‌آور و مدیریت پایدار اراضی شد.

موضوع فرونشست زمین در این دیدار مطرح و به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری با دبیرخانه اسکاپ مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد ایران در این طرح مشارکت وهمکاری فعال داشته باشد.

توسعه همکاری‌های فناورانه و منطقه‌ای، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و فناوری سنجش از دور و همچنین تبادل تجربیات کشورهای منطقه از دیگر محورهای مورد تأکید نوری در این دیدار بود.

در این دیدار همچنین پیشنهادهایی برای تعریف طرح‌‎های مشترک در زمینه مدیریت خطر خشکسالی، امنیت غذایی، احیای اراضی و فرونشست زمین و تبدیل همکاری‌های موجود به طرح‌های مشخص و اجرایی مطرح شد.