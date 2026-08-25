به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی، با اعلام این خبر اظهار کرد: امیرحسین خوش‌رفتار، کودک ۷ ساله هرمزگانی با سابقه فلج مغزی، در تاریخ ۲۶ مردادماه با کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان پذیرش و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد.

وی افزود: با وجود تلاش‌های مستمر و همه‌جانبه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه، متأسفانه مرگ مغزی این کودک تأیید شد و پس از طی مراحل قانونی و تخصصی، شرایط لازم برای اهدای عضو فراهم شد.

رحیمی ادامه داد: پس از تأیید مرگ مغزی، فرآیند رضایت‌گیری از خانواده امیرحسین در تاریخ دوم شهریورماه توسط کارشناسان واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد و خانواده این جان‌آفرین کوچک، در تصمیمی دشوار اما سرشار از بزرگواری و ایثار، با اهدای اعضای عزیز از دست‌رفته خود موافقت کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ادامه، تیم جراحی پیوند در ساعت ۲۲ روز دوم شهریورماه در بیمارستان کودکان حضور یافت و عمل برداشت کبد و کلیه‌ها با موفقیت انجام شد و اعضای اهدا شده برای انجام مراحل پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد تا امکان نجات جان سه بیمار نیازمند پیوند فراهم شود.

وی با تسلیت صمیمانه به خانواده داغدار امیرحسین خوش‌رفتار، از صبر، بزرگواری و تصمیم ارزشمند آنان قدردانی کرد و گفت: اهدای عضو در چنین شرایطی، یکی از والاترین جلوه‌های نوع‌دوستی و ایثار است؛ خانواده‌ای که خود در سوگ عزیزشان هستند، با تصمیمی بزرگ، فرصت زندگی دوباره را به بیماران دیگری می‌بخشند و پایان یک زندگی را به آغاز زندگی‌های دیگر پیوند می‌زنند.

رحیمی همچنین از ریاست، مدیریت، پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمانی بیمارستان کودکان که با پیگیری، تلاش و مسئولیت‌پذیری در تمامی مراحل این فرآیند نقش‌آفرینی کردند، تقدیر و تشکر کرد و افزود: موفقیت این اهدای عضو حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌ای از نیروهای تخصصی و درمانی است که با احساس مسئولیت، مسیر اهدای عضو را تا انجام موفقیت‌آمیز عمل برداشت اعضا همراهی کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: نام و یاد اهداکنندگان و خانواده‌های فداکار آنان همواره در خاطره بیماران و خانواده‌هایی که به واسطه این تصمیم فرصت دوباره زندگی پیدا می‌کنند، ماندگار خواهد بود و این اقدام بزرگ، نمونه‌ای روشن از ایثار انسانی در دشوارترین لحظات زندگی است.

محمود حسین‌پور، رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با تسلیت به خانواده داغدار امیرحسین خوش‌رفتار اظهار کرد: اهدای عضو یکی از ارزشمندترین جلوه‌های ایثار، نوع‌دوستی و بخشندگی است؛ خانواده‌های اهداکننده در سخت‌ترین و تلخ‌ترین لحظات زندگی خود، با تصمیمی بزرگ، چراغ امید را برای بیماران نیازمند روشن می‌کنند.

وی افزود: خانواده خوش‌رفتار با وجود داغ سنگین از دست دادن فرزند خود، با رضایت به اهدای عضو، زمینه ادامه زندگی و بازگشت امید را برای سه بیمار نیازمند پیوند فراهم کردند؛ اقدامی ارزشمند که بدون تردید اجر و پاداش آن نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

حسین پور: ضمن ابراز همدردی و تسلیت مجدد به بازماندگان این جان بخش، از بزرگواری و تصمیم انسانی این خانواده قدردانی کرد و برای آن جان‌آفرین کوچک، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای خانواده و بازماندگان وی صبر و شکیبایی مسئلت کرد.