ایران آماده مشارکت در ابتکار جهانی مقابله با گرد و غبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در رویداد سطح بالای مقابله با طوفانهای شن و گردوغبار که در حاشیه هفدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی (COP۱۷) در اولانباتور مغولستان برگزار شد، گفت: ایران آمادگی دارد با اتکا به ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی و فنی خود در ابتکار جهانی مقابله با گردوغبار مشارکت کند.
افلاطونی تأکید کرد: اجرای ابتکار جهانی مقابله با گردوغبار، با تمرکز بر مدیریت منبع گرد و غبار و احیای زمینهای تخریبشده، نه تنها میتواند به کاهش ۵۰ درصدی اثرات گردوغبار تا سال ۲۰۳۵ منجر شود، بلکه یک سرمایهگذاری اقتصادی و اجتماعی به حساب می آید.
وی با استقبال از نهاییشدن ابتکار بینمنطقهای مقابله با گردوغبار در غرب آسیا با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)، افزود: این ابتکار میتواند به سکویی برای اعتمادسازی و همکاری مشترک کشورهای منطقه، بهویژه در زمینه مدیریت منابع آب مشترک، احیای دشتها و تالابهای فرامرزی و توسعه برنامههای مشترک پایش و هشدار تبدیل شود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، احیای کانونهای داخلی گردوغبار با تمرکز بر مدیریت پایدار آب و خاک را از محورهای اصلی برنامه ایران در این حوزه برشمرد و گفت: تقویت همکاریهای منطقهای در چارچوب دهه مقابله با طوفانهای شن و گردوغبار و همسوسازی سیاستهای ملی با اهداف جهانی در زمینه بیابانزدایی، امنیت غذایی و افزایش تابآوری در برابر تغییر اقلیم، از دیگر اولویتهای ایران در ۱۰ سال آینده است.
افلاطونی در ادامه چهار پیشنهاد ایران برای تقویت همکاریهای جهانی و منطقهای در مقابله با گردوغبار را مطرح کرد و گفت: ایجاد مرکز منطقهای پایش گردوغبار در غرب آسیا با مشارکت کشورهای عضو ESCWA و ESCAP، توسعه برنامههای مشترک احیای تالابهای فرامرزی، راهاندازی صندوق سرمایهگذاری مشترک برای پروژههای مقابله با گردوغبار با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی و همچنین تقویت ظرفیتهای علمی و آموزشی کشورهای منطقه برای مدیریت پایدار زمین و منابع آب، میتواند به تحقق اهداف مشترک کمک کند.
وی با بیان اینکه وقوع طوفانهای گردوغبار یک بحران مشترک است که تنها از طریق اقدام مشترک قابل حل خواهد بود، تصریح کرد: ایران آماده است در این مسیر بهعنوان همکار و شریک جامعه جهانی ایفای نقش کند؛ چرا که بر این باوریم احیای سرزمین، بنیان امنیت، رفاه و توسعه پایدار است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری کشورهای صنعتی و توسعهیافته در قبال تخریب منابع طبیعی و آثار تغییر اقلیم گفت: سازمان ملل متحد و سازمانهای بینالمللی باید با ایجاد تعهدات و قواعد الزامآور بینالمللی، کشورهای صنعتی و توسعهیافته را به مشارکت در هزینههای احیای زمین، مقابله با آثار خشکسالی و حمایت از آسیبدیدگان ملزم کنند.
افلاطونی تاکید کرد: کشورهایی که بیشترین بهرهبرداری را از منابع معدنی زمین داشتهاند و سهم بیشتری در تخریب جنگلها و پوشش گیاهی و تشدید خشکسالیها داشتهاند، اکنون باید سهم زمین را به زمین برگردانند.
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