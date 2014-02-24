به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان دقایقی پیش با پرواز چارتری از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، این استان را به سمت قطر ترک کرد.

سپاهانی‌ها روز گذشته از ساعت 16 در ورزشگاه فردوس اصفهان یک جلسه تمرینی برگزار کرده و آخرین برنامه‌های تاکتیکی خود را زیر نظر کادر فنی تیم سپاهان مرور کردند.

طلایی‌پوشان صبح امروز با پرواز ساعت 10:30 فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، راهی قطر شده تا برای دیدار با السد آماده شوند.

سپاهان در سفر به قطر، 2 بازیکن خود را در اختیار ندارد و زلاتکو کرانچار نمی‌تواند از این بازیکنان استفاده کند.

امین جهان‌عالیان به دلیل مصدومیت در هفته‌های گذشته فعالیت‌های درمانی خود را طی می‌کرده و نمی‌تواند همراه با طلایی‌پوشان در قطر حاضر باشد.

علی احمدی، مدافع سپاهان که به تازگی همسرش را از دست داده، برای شرکت در مراسم هفتمین روز همسرش در اصفهان مانده است.

شاگردان کرانچار در قطر دو جلسه تمرینی برگزار می‌کنند و قرار است روز قبل از بازی در محل برگزاری مسابقه، یک جلسه تمرینی داشته باشند.

سپاهان از ساعت 19 روز چهارشنبه در قطر با السد قطر بازی می‌کند.