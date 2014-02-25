«گل آموز» نوروزی همراه با عروسک مبارک

سارا روستاپور تهیه كننده در خصوص ویژه برنامه نوروزی برنامه «گل آموز» به خبرنگار مهر گفت: گل آموز با هدف بالا بردن مهارتهای اجتماعی كودكان و آشنا كردن آنها با نكات كلیدی آموزشی تهیه و تولید شده كه با شروع فصل جدید تغیرات جزئی در دكور و آیتمهای برنامه خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینكه برنامه پنچ ساله گل آموز 2 سال به صورت تولیدی و سه سال به صورت زنده از شبكه آموزش پخش شده است، ادامه داد: ویژه برنامه نوروزی «گل آموز» با حضور عروسكی در قالب «مبارک» روی آنتن میرود و در آن بازیهای سنتی و فعالیتهایی برای پر کردن تعطیلات نوروزی را به كودكان آموزش میدهیم. شعر و آواز نیز از دیگر بخشهای برنامه است.
روستاپور یادآور شد: خوشبختانه هر سال مخاطبان نسبت به سال قبل استقبال بهتری از برنامه میكنند و به سوالاتی كه در برنامه مطرح شده نیز از طریق پیامک پاسخ میدهند، به طوری كه روز گذشته 11 هزار پیامک به برنامه رسید.
وی در پایان بیان كرد: در برنامه «گل آموز» مشاركت بچهها چه در بازیهای گروهی در برنامه و چه در خارج از استودیو به مناسبتهای مختلف نیز باعث دنبال كردن برنامه توسط مخاطبان خواهد بود.
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