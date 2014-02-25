به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت: آقای ظریف وزیر امورخارجه در جلسه امروز میهمان کمیسیون بودند. آقایان قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امورارجه و آل حبیب ایشان را همراهی کردند.

نقوی حسینی افزود: حضور وزیر امورخارجه برای پاسخ به 9 سئوال 117 نفر از نمایندگان در کمیسیون بود.

گزارش پرسش و پاسخ وزیر امورخارجه و نمایندگان را از زیان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می خوانید:

آقامحمدی در مورد ملاقات هیات اروپایی با مجرمین فتنه 88 و تقدیم جایزه چند میلیون یورویی به هر یک از آنان به پاس معارضه با جمهوری اسلامی ایران سئوال کرد.

وزیر امورخارجه گفت: اولا پولی به آنها پرداخت نشده است و ثانیا ما هم مخالفت خود را با ملاقات مذکور اعلام کرده بودیم و همچنین بعد از ملاقات هم سفیر احضار و برخورد شده است و دیگر اینکه هیچ شرطی برای ورود هیات پارلمان اروپایی از طرف ایران پذیرفته نشده است.

آقامحمدی قانع نشد.

سئوال دوم را کریمی قدوسی مطرح کرد. وی پرسید که جنابعالی در دانشگاه گفتید که آمریکا می تواند با یک بمب سیستم دفاعی کشور ما را از کار بیندازد از توان نظامی ما می ترسد؟ آمریکا از ملت ما می ترسد. وزیرخارجه پاسخ داد که خوب بود سئوالی که بنده به آن پاسخ دادم نیز قرائت و شنیده می شد. بنده اگر چه جمله هم زیبا نبود ولی توضیح کاملی دادم که فرهنگ شهادت و حضور ملت باعث حفظ شدن نظام ما است . مقاومت مردم منبع قدرت ملت ایران است.

کریمی قدوسی نیز از پاسخ وزیر قانع نشد.

سئوال بعدی نیز از طرف کریمی قدوسی به نمایندگی از طرف 54 نماینده امضا کننده مطرح شد که علت مواضع انفعالی در نظرات شما در موضع رژیم حرامزاده اسرائیل و هولوکاست چیست؟

ظریف گفت: اینجانب در مقابل رژیم صهیونیستی قوی‌ترین مواضع را اتخاذ کردم و بهانه هم دست رژیم صهیونیستی نمی دهم. جنایتی در غرب اتفاق افتاده چرا باید فلسطینی ها تاوان آن را بپردازند البته ما نباید بهانه ای بدهیم که زمینه ساز جنایات رژیم اشتغالگر باشد.

کریمی قدوسی باز هم از پاسخ وزیر قانع نشد.

در ادامه جلسه بشیری نماینده مردم پاکدشت سوال کرد: پس از شکست های القاعده در سوریه و تهدیدهایی مبنی بر حمله به منافع جمهوری اسلامی ایران چرا در این خصوص از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم اتخاذ نشده و جمعی از اتباع ایرانی به شهادت رسیدند.

در این زمینه ظریف توضیحاتی دادند که نماینده سئوال کننده از پاسخ قانع نشد.

شهریاری نماینده زاهدان و همچنین ندیمی نمیانده لاهیجان از دیگر سوال کنندگان از وزیر امورخارجه بودند که به دلیل غیبت موجه در جلسه طرح سئوال آنها به جلسه دیگری موکول شد.

آقایی نماینده سلماس هم یکی دیگر از سئوال کنندگان بود که به علت عدم حضور موجه در جلسه، مهلت طرح سئوال را نیافت.