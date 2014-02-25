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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۴۰

تمجید حزب الله از مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغالگران

تمجید حزب الله از مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغالگران

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تمجید از پایداری فلسطینی ها در بیت المقدس و مسجد الاقصی در برابر اشغالگران، تلاشهای رژیم صهیونیستی برای منحرف کردن نگاهها از موضوع فلسطین را بی فایده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی به موضوعی عادی تبدیل شده است و این اقدامات با حمایت نظامیان صهیونیست صورت می گیرد.

در این بیانیه آمده است: مردم بیت المقدس به مقابله با اشغالگران برخاسته و مانع از سیطره آنها بر مسجد الاقصی و اهتزاز پرچم اشغالگران صهیونیست بر آن می شوند و امروز ساکنان بیت المقدس درگیری های شدیدی با جنایتکاران صهیونیست داشته اند و دهها نفر از آنها با گلوله و دیگر ابزار صهیونیستها زخمی شده اند اما طرحها تجاوزکاران با شکست روبرو شد.مردم بیت المقدس بر پایداری با وجود قربانیان اصرار دارند.

حزب الله لبنان بیان کرد: این یورش های صهیونیستها ضد مسجد الاقصی در راستای تکمیل ویرانی و یهودی سازی بیت المقدس است و رژیم صهیونیستی از شرایط سیاسی کنونی سوء استفاده می کند و اقدامات تروریستی خود را ضد اراضی فلسطینی و ساکنان آن انجام می دهد و تازمانی که دست صهیونیستها باز است آنها به جنایات خود ادامه می دهند زیرا آنها با واکنشی از سوی جهان عرب،اسلامی و بین الملل روبرو نمی شوند.هم اکنون همه مشغول اوضاع و مشکلات داخلی خود هستند.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل جز به مقاومت ملت فلسطین به موضوع دیگری توجه ندارد زیرا مقاومت در برابر طرحهای صهیونیستها ایستاده است و شایسته است که ملت فلسطین به مقاومت در برابر این دشمن غاصب روی آورند.

حزب الله ضمن تمجید از مقاومت فلسطینی ها در مسجد الاقصی ضد صهیونیستها خواستار همبستگی بیشتر با فلسطینی ها شد و این که فلسطین و بیت المقدس و مسجد الاقصی شریف موضوع اول و اصلی ملت های عربی و اسلامی است و همه تلاشهای رژیم صهیونیستی نمی تواند توجه را از این موضوع منحرف سازد.

کد مطلب 2244412

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