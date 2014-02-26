اقدام انتحاری علیه جبهه النصره در دیرالزور/اعلام 2 گذرگاه ورود تروریستها از اروپا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، روز گذشته یک فرد انتحاری خود را داخل مقر یکی از سرکردگان جبهه النصره در روستای الشمیطیه در استان دیرالزور منفجر کرد.

این انفجار باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر از اعضای جبهه النصره که در داخل این مقر حضور داشتند شد.

از سوی دیگر، درگیری ارتش سوریه با تروریستها در مناطق الصناعه و الحویقه استان دیرالزور به کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها منجر شد. حال برخی از اعضای گروههای تروریستی نیز وخیم گزارش شده است.

همچنین درگیری نیروهای امنیتی سوریه با اعضای جیش الاسلام در استان دیرالزور به کشته شدن شمار زیادی از تروریستها منجر شد.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- "فرج الحمود الفرج" عضو ستاد مشترک به اصطلاح ارتش آزاد سوریه اعلام کرد: تروریستهایی که از کشورهای اروپای شرقی می آیند خودشان را از طریق بیروت (پایتخت لبنان) و یا شهر انتاکیه (مرز ترکیه) به سوریه می رسانند.

- تلاش گروههای مسلح برای حمله به منطقه الفوعه در حومه ادلب با دخالت نیروهای کمیته مردمی ناکام ماند. در این عملیات شماری از اعضای گروههای تروریستی کشته و دو نفر از اعضای کمیته مردمی الفوعه زخمی شدند.

- حملات خمپاره ای تروریستها به منطقه الفوعه در استان ادلب به کشته شدن یک کودک و زخمی شدن چند غیر نظامی دیگر منجر شد.

- ارتش سوریه با حمله به مخفیگاههای گروههای تروریستی در مناطق مختلف استان حلب، این مخفیگاهها را ویران کرد و شمار زیادی از تروریستها را به هلاکت رساند.

- با ادامه عملیات ارتش سوریه در حومه دمشق شمار زیادی از اعضای گروههای تروریستی کشته شده و مجبور به عقب نشینی شدند.