خطر از بیخ گوش برج آزادی گذشت/ کاری کنیم تن برج دیگر نلرزد

غلامحسین شاه‌علی، رئیس مجموعه برج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت این برج گفت: خوشبختانه باید بگویم که با وجود زمستان پرآبی که داشتیم، برج تهدید نشد و بارندگی‌ها تخریبی برای برج ایجاد نکردند.

وی افزود: ما پیش از شروع فصل بارندگی بالای گنبد را حفاظ زده بودیم و کف سقف برج را نیز با بندکشی‌های اصولی اصلاح کردیم تا آب برف و باران به داخل برج و دیواره‌های آن سرایت نکند.

رئیس مجموعه برج آزادی ادامه داد: ولی باید آینده‌نگری کرد. این بندکشی‌ها و حفاظ زدن‌ها همگی موقت هستند و نمی‌توان روی دفاع آنها از برج حساب ویژه‌ای باز کرد پس باید کاری کرد دیگر با یک باران تن ما و تن برج نلرزد.

وی بیان کرد: من چندی پیش به شورای اسلامی شهر تهران رفتم و با رئیس این مجلس یعنی احمد مسجدجامعی که سابقه فرهنگی زیادی هم دارد دیدار کردم. طی این دیدار درخواست‌هایمان را کتبی به او دادیم که وی نیز نامه را به یکی از بخش‌های زیردست خود ارجاع داد ولی هنوز هیچ جوابی نگرفته‌ایم.

شاه‌علی به درخواست شهرداری منطقه 9 شهر تهران برای بازسازی و ترمیم برج آزادی اشاره کرد و گفت: حسینی شهردار جدید منطقه 9 تهران، بودجه‌ای معادل 6 تا 7 میلیارد تومان از شهرداری مرکز برای این کار درخواست کرده که هنوز هیچ جوابی نگرفته است.

چند روز پیش عبدالحسین مختاباد، عضو شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی این شورا با ارائه گزارش خواستار توجه به برج آزادی شد که رئیس مجموعه برج آزادی در مورد این جریان گفت: من با آقای مختاباد جلسه‌ای داشتم و گزارشی کامل به او ارائه کردم که این گزارش توسط وی ارائه شد ولی وی نیز نتوانسته کسی را قانع کند که باید به داد برج آزادی رسید.

وی درمورد تغییر و تحولات مدیریتی در بنیاد رودکی گفت: مدیریت جدید بنیاد رودکی فردی به نام جمالی است که هنوز نیامده و معارفه نشده است. طبق شنیده‌های ما وی یک هنرمند است که قطعا به اهمیت برج آزادی واقف است.

شاه‌علی در پایان سخنان خود بیان کرد: با توجه به تعاملات خوبی که مرادخانی، معاونت هنری ارشاد با شهرداری تهران برقرار کرده بسیار امیدوارم که کاستی‌های این برج رفع شد.