تابستان هم آمد ترمیم برج آزادی به نتیجه نرسید/ خطر تخریب پابرجاست

غلامحسین شاه‌علی، مدیر برج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از توقف روند بازسازی و ترمیم پایه‌های این برج که سال گذشته بسیار خبرساز شده بود، خبر داد.

وی گفت: متاسفانه به خاطر تغییر و تحولاتی که در شورای شهر و احتمالا شهرداری رخ خواهد داد فعلا کسی به فکر برج آزادی نیست و امید ما که به فصل گرما و توقف بارندگی بود در حال نا امید شدن و از دست رفتن است.

شاه‌علی با ذکر این جمله که نمی‌دانم مدیران شهرداری چرا ترمیم برج را پیگیری نمی‌کنند، ادامه داد: ما یک گروه کارشناسی و فنی تعیین کردیم که متشکل از کارشناسان معماری، شهرسازی، باستان‌شناسی و مسئولان شهرداری و وزارت ارشاد و نیز سازمان میراث فرهنگی است که از بعد از برپایی جلسات هفتگی راه‌های ترمیم برج را متذکر شدند و به یک راهکار اصولی رسیدیم.

وی بیان کرد: بعد از اسفندماه گذشته کار رها شد. شهرداری منطقه 9 به جریان ورود پیدا کرد و با کمک آنها تمام برآورد هزینه‌ها را که انجام دادیم به سازمان زیباسازی که مسئول این پروژه بود اعلام کردیم ولی متاسفانه هنوز اتفاق کاربردی رخ نداده است.

مدیر برج آزادی بار دیگر خطر تخریب برج آزادی را یادآوری کرد و گفت: فکر می‌کنم تا این برج مهم تخریب نشود کسی موضوع را جدی نمی گیرد.

وی اضافه کرد: مهم نیست که این برج در چه زمانی و توسط چه کسی ساخته شده است، مهم این است که برج آزادی اکنون یکی از اماکنی است که برای مردم ایران مملو از خاطره است. مردم دنیا انقلاب اسلامی ما، اتفاقات مهم ملی و تظاهرات مذهبی و انقلابی مردم کشور ما را با عکس‌هایی از برج آزادی می‌شناسند پس حفظ آن بر همگان واجب است.

شاه‌علی برج آزادی را فرصتی خوب برای جذب توریست و نیز برگزاری مراسم‌ها و نمایشگاه‌های خوب و قابل قبول عنوان کرد و این برج را از اموال عمومی مردم دانست.

این فعال فرهنگی در مورد وضعیت این برج در آخرین مطالعات و بازدیدهایش از آن توضیح داد: هنوز به وضعیت بحرانی نرسیده‌ایم ولی آبریزش‌ها هنوز باقی است که قرار شد بعد از عید نوروز آنها را درست کنند ولی هنوز از سازمان‌های مربوطه هیچ خبری نشده است.

وی ‌آبیاری غیراصولی چمن‌ها و فضای سبزی که برای محوطه برج در نظر گرفته شده است، دلیل اصلی تخریب برج آزادی ذکر کرد و گفت: به محض اینکه آبیاری شروع ‌می‌شود تمام مشکلات برج آغاز و این آب‌ها بر سر ما ریخته می‌شود که دفترمان در پایه برج است.

شاه‌علی در پایان گفت: من بارها و بارها با آقای شوشتری تماس گرفتم و بارها و بارها برای ایشان نامه نوشتم که اولا آبیاری فضای سبز است که برج را خراب می‌کند و دوما چرا بودجه و هزینه ترمیم برج را که برعهده ایشان بود نمی‌پردازد ولی متاسفانه هنوز پاسخ متقنی دریافت نکرده‌ام.