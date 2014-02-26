کانون های مساجد نقش موثری در احیا مساجد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود ترابی، صبح چهارشنبه در نشستی با مسئول دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان، با اشاره به ظرفیت های فراوان کانون های فرهنگی هنری مساجد تاکید کرد: این کانون های فرهنگی اکنون با جوان در ارتباط هستند و نقش موثری در احیا و کارکردهای مساجد بر عهده دارند.

وی با توجه به بعد آموزشی و زیرساختی در کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: از آنجایی که این کانون ها بازوان اصلی اجرای برنامه های قرآنی و فرهنگی و هنری با محوریت ارزش های دینی و انقلاب اسلامی هستند لذا نقش بسیار بارزی در ایجاد وحدت و همدلی بین اقشار مختلف مردم به ویژه در بین نسل جوان بر عهده دارند.

امام جمعه دامغان افزود: کانون ها نقش بسزایی در جذب جوانان به مسجد و ایجاد همدلی و همراهی جوانان با برنامه های فرهنگی و قرآنی دارند.

ترابی با بیان اینکه حرف ها نباید در حد شعار باشد وباید به صحبتهایی که می شود عمل کرد افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد باید روی جوانان سرمایه گذاری کنند.

وی تأکید کرد: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با در اختیار داشتن بازوان توانای فرهنگی و هنری بالاخص کانون‌های مساجد و انجمن‌های هنری باید در بهبود فضای فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: با توجه به شبیخون فرهنگی وسیع دشمن و ترفند‌های متفاوت و گوناگون رسانه‌های غربی در مسیر رواج بی بند وباری و بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های دینی در بین نسل جوان گفت: باید با تدوین برنامه های فرهنگی هدفمند و جذاب جوانان، خود را در مقابل این تهاجم فرهنگی گسترده مصون کنیم.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه کانون های مساجد در مسیر ولایت گام برداشته اند، اظهار داشت: امروز کانون های مساجد انس و الفتی بین بچه های مسجد و ائمه جماعت به وجود آورده است.

حجت الاسلام محمد رضا حدادیان خاطرنشان کرد: فعالیت موثر کانون های مساجد، به خاطر سیاست خوب و کلی ستاد عالی کانون های مساجد کشور محقق شده است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های مردمی در کارهای فرهنگی استفاده شود اظهار داشت: فعالیت در کانون های مساجد مشارکتی و مردمی است.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری استان سمنان در خاتمه خواستار همکاری بیشتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دامغان با دبیرخانه مساجد استان سمنان شد و گفت: فعالیت های با نشاط در کانون های فرهنگی و هنری، جوانان را به حضور مستمر در مساجد تشویق می کند.