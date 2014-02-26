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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

حاشیه های دیدار تراکتورسازی و الاتحاد؛

تشویق شدید تونی اولیویرا و حضور عکاسان و خبرنگاران رسانه‌های عربی

تشویق شدید تونی اولیویرا و حضور عکاسان و خبرنگاران رسانه‌های عربی

تبریز – خبرگزاری مهر: در بازی تیم های تراکتورسازی ایران و الاتحاد عربستان، تونی اولیویرا سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی به شدت از طرف هواداران تشویق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی به شدت موقع گرم کردن، بازیکنان و سرمربی این تیم را تشویق کردند و تونی هم چندین بار مورد تشویق قرار گرفت. در میان تشویق ها علی کریمی سهم بیشتری دارد.

* عکاسان زیادی از رسانه های مختلف در ورزشگاه حضور دارند که چند عکاس و خبرنگار عرب نیز به تبریز و ورزشگاه آمده اند تا اخبار مسابقه را پوشش دهند.

* مسئولان برگزاری بازی بر خلاف بازیهای گذشته برای عکاسان محدودیت ایجاد کرده اند و عکاسان باید در محدوده خاصی کار خود را کنند.

* تماشاگران از شهرهای مختلف خود را به ورزشگاه رسانده اند ولی با این حال چند ردیف از سکوهای طبقه اول ورزشگاه خالی ماند.

* تعدادی از بازیکنان الاتحاد صبح امروز به بازار قدیمی تبریز رفتند.

* حامد لک، مهدی کیانی، مهدی کریمیان، علی کریمی، جواد کاظمیان، کریم انصاریفرد، محمد نصرتی، مسعود ابراهیم زاده، سعید دقیقی، میلاد فخرالدینی و مرتضی اسدی بازیکنان تراکتورسازی در این دیدار بودندکه از ابتدا به میدان رفتند.

کد مطلب 2245082

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