تراکتورسازی تیم برتر بود/ برخی بازیکنانم را در اختیار نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، خوان فرسری، سرمربی تیم فوتبال الاتحاد عربستان پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل تراکتورسازی، در ورزشگاه یادگار امام تبریز در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی را شاهد بودیم و ترا کتورسازی در کل بازی تیم برتر میدان بود. ما راه های نفوذ و باز کردن دروازه تراکتور را می دانستیم و در این خصوص تلاش زیادی نیز کردیم اما متاسفانه موفق نشدیم.

وی در همین خصوص افزود: همانطور که گفتم بازی سختی بود و بازیکنان هردو تیم در جریان بازی سخت تلاش کردند و بعضی مواقع در فوتبال پیش می آید که بازیکنان یکدیگر را هل دهند. در مجموع باید بگویم بازی خوب و جذابی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم.

سرمربی تیم الاتحاد عربستان با تاکید بر اینکه نگران تبعات این شکست نیستم و به کار خود ادامه می دهم، در مورد هواداران تیم تراکتورسازی نیز اظهار داشت: تراکتورسازی تیم خوبی است و هواداران خوبی نیز دارد. آنها در کل جریان بازی شادی کرده و تیم خود را تشویق می کردند و من نیز بیشتر سعی می کنم که بر روی بازیکنان تیم خودم تمرکز کنم.

وی خاطر نشان کرد: اصل بازی همان بود که برنامه ریزی کرده بودیم و بویژه در نیمه دوم توانستیم اکثر برنامه هایی که مد نظر داشتیم را درون زمین انجام دهیم اما متاسفانه مشکلی که برای بازیکن شماره 10 ما پیش آمد باعث شد نتوانیم در خصوص برنامه هایی که داشتیم به یک جمع بندی برسیم.

خوان فرسری در مورد قضاوت این دیدار نیز گفت: من هرگز در مورد داوری صحبت نمی کنم چون داورانی که در چنین سطحی قضاوت می کنند کاملا حرفه ای هستند البته آنها نیز انسان هستند و ممکن است مرتکب اشتباه شوند.

وی در خاتمه تاکید کرد: متاسفانه در این دیدار برخی از بازیکنان خود را به دلایل مختلف همراه نداشتیم که همین موضوع باعث د مشکلاتی برای ما پیش آید.

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و الاتحاد عربستان از گروه C رقابت های لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.