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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۴۰

ماتو بعد از برد تیمش برابر سپاهان؛

شروع فوق‌العاده‌ای در آسیا داشتیم/ بازیکنانم را ستایش می‌کنم

شروع فوق‌العاده‌ای در آسیا داشتیم/ بازیکنانم را ستایش می‌کنم

سرمربی تیم فوتبال السد قطر اعلام کرد با توجه به قدرت سپاهان و پیروزی مقابل این تیم ایرانی، تیمش شروع فوق‌العاده و بسیار خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، "حسین آموته" در نشست خبری بعد از پیروزی تیمش مقابل سپاهان ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم، درصدد بودیم که شروع خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم که این خواسته‎مان اتفاق افتادو

وی اضافه کرد: پیروزی مقابل حریف قدرتمندمان یعنی سپاهان اصفهان، انگیزه‌ای بود که امیدوار به موفقیت در سایر دیدارهای‌مان باشیم.

سرمربی تیم فوتبال السد قطر ادامه داد: از نمایش خوب بازیکنان تیم به ویژه گلزنان السد خوشحالم و همه بازیکنانم را بابت این پیروزی ستایش می‌کنم.

"حسین آموته" در پایان گفت: این پیروزی را به هواداران السد که به ورزشگاه آمدند و خیلی خوب و با انگیزه تیمشان را تشویق کردند تقدیم می‌کنم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه در قطر برابر السد درحالی با نتیجه 3 بر یک شکست خورد که تا دقیقه 87 این بازی با تساوی یک بر یک در جریان بود.

کد مطلب 2245272

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