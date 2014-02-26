به گزارش خبرنگار مهر، "حسین آموته" در نشست خبری بعد از پیروزی تیمش مقابل سپاهان ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم، درصدد بودیم که شروع خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم که این خواسته‎مان اتفاق افتادو

وی اضافه کرد: پیروزی مقابل حریف قدرتمندمان یعنی سپاهان اصفهان، انگیزه‌ای بود که امیدوار به موفقیت در سایر دیدارهای‌مان باشیم.

سرمربی تیم فوتبال السد قطر ادامه داد: از نمایش خوب بازیکنان تیم به ویژه گلزنان السد خوشحالم و همه بازیکنانم را بابت این پیروزی ستایش می‌کنم.

"حسین آموته" در پایان گفت: این پیروزی را به هواداران السد که به ورزشگاه آمدند و خیلی خوب و با انگیزه تیمشان را تشویق کردند تقدیم می‌کنم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه در قطر برابر السد درحالی با نتیجه 3 بر یک شکست خورد که تا دقیقه 87 این بازی با تساوی یک بر یک در جریان بود.