به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار در نشست خبری بعد از شکست تیمش برابر السد قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت:در این دیدار دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم. سپاهان توانست در بسیاری از دقایق نیمه دوم بر بازی مسلط شود و توسط شریفی هم به گل مساوی برسد، ولی در هفت دقیقه پایانی نیمه دوم به علت عدم تمرکز بازیکنانمان دو گل دیگر خوردیم.

وی در ادامه افزود: این شکست تغییری در طرح و مسیر برای ادامه مسابقات نمی‌دهد و با برطرف کردن نقاط ضعف مان امیدوار به صعود از گروه هستیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا سپاهان امسال به نسبت سال‌های گذشته افت کرده یا خیر؟، تاکید کرد: از لحاظ نتیجه بله. نتیجه اینگونه نشان می‌دهد که تیم ما افت کرده است اما از لحاظ کیفیت بازی تیم ما به ویژه در نیمه دوم نمایش خوب و قابل قبولی داشت ولی متاسفانه در دقایق پایانی فرصت کسب امتیاز را از دست داد.

کرانچار در پاسخ به سئوال دیگری در اینکه کدام خطوط سپاهان را مقصر اصلی این باخت می‌دانید، گفت: در سیستم کاری خودم کسی را مقصر نمی‌دانم و بازیکنی را متهم نمی‌کنم. با آنالیزی بازی نقاط ضعف‌مان را بر طرف می‌کنیم و با برنامه‌هایی که داریم در مسابقات بعدی با کیفیت بهتری ظاهر می‌شویم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه در قطر برابر السد درحالی با نتیجه 3 بر یک شکست خورد که تا دقیقه 87 این بازی با تساوی یک بر یک در جریان بود.