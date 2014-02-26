به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران شامگاه چهارشنبه در اولین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در شهر دوحه به مصاف تیم السد رفت که این دیدار را با نتیجه 3 بر یک به میزبان قطری خود واگذار کرد. خلفان ابراهیم (18)، ندیر بلهادی (87) و رودریگو تاباتا (1+90) برای السد قطر و مهدی شریفی (77) برای سپاهان در این بازی گل زدند.

تا پیش از گلی که خلفان ابراهیم در دقیقه 18 برای تیم السد به ثمر رساند، بازیکنان سپاهان تیم برتر میدان بودند و حتی دروازه تیم السد را نیز با خطراتی مواجه کردند اما پس از گلی که السدی ها به ثمر رساندند آنها بر فشار حملات تیم خود افزودند و حتی می توانستند دروازه سپاهان را دو بار دیگر نیز باز کنند که در یک صحنه خلفان ابراهیم توپ را از کنار دیرک عمودی دروازه سپاهان به بیرون زد و در یک صحنه دیگر رحمان احمدی شوت فنی تاباتا را راهی کرنر کرد.

در ادامه سپاهانی ها تلاش زیادی کردند تا نتیجه را جبران کنند و حتی یعقوب کریمی می توانست در دقایق پایانی نیمه نخست گل تساوی را بزند که این اتفاق نیفتاد تا نیمه اول بازی با برتری یک برصفر تیم میزبان به پایان برسد.

در 12 دقیقه ابتدایی نیمه دوم توپ در میانه میدان بیشتر ضربه خورد و خطر جدی دروازه دو تیم را تهدید نکرد. در حالی که زمان به سرعت به سود تیم میزبان سپری می شد، کرانچار برای تغییر روند بازی دست به دو تغییر تاکتیکی در خط میانی و حمله خود زد و محرم نویدکیا و سرجیو واندیک را به ترتیب به جای علی کریمی و یعقوب کریمی به میدان فرستاد.

این تغییرات باعث برتری نسبی تیم سپاهان در دقایق باقی مانده نسبت به تیم حریف شده بود، به طوریکه در دقیقه 71 محرم نویدکیا با یک پاس فنی به مهدی شریفی او را صاحب موقعیت شوت زنی در پشت محوطه جریمه السد کرد که جایگیری خوب دروازه بان السد مانع از باز شدن دروازه این تیم شد. 6 دقیقه پس از این صحنه حسین پاپی با پاس خوبی که از کنار محوطه جریمه به مهدی شریفی داد باعث شد تا این مهاجم جوان بتواند با یک ضربه دقیق و تماشایی از درون محوطه 6 قدم این تیم دروازه السد را باز کند و کار را به تساوی بکشاند.

انگیزه زیاد شریفی برای گل زنی تمامی نداشت تا اینکه وی در دقیقه 80 بازی با یک شوت سنگین از پشت محوطه جریمه تیم السد دروازه این تیم را با خطر جدی مواجه کرد که عکس العمل به موقع دروازه بان السد مانع از آن شد که شریفی خود و تیمش را در این دیدار دو گله کند.

در ادامه نماینده فوتبال قطر که در این دیدار رائول گونزالس، مهاجم سرشانس خود را نیز در اختیار نداشت، همچون نیمه نخست به دنبال استفاده از ضد حملات بود و حتی توانست در یکی از این ضدحملات در دقیقه 84 دروازه رحمان احمدی را با خطر مواجه کند. در 5 دقیقه انتهایی بازی بازیکنان تیم میزبان بر فشار حملات خود افزودند تا اینکه بال هادی در دقیقه 87 بازی توانست با یک ضربه کات‌دار تماشایی دروازه سپاهان را برای بار دوم باز کند.

در دقایق پایانی بازی کرانچار در سومین تعویض خود یک مهاجم دیگر یعنی جواهیر سوکای را به میدان فرستاد و در حالی که سپاهانی‌ها در موقعیت حمله قرار داشتند گرفتار یک ضدحمله شدند تا تاباتا با یک ضربه دقیق برای سومین مرتبه دروازه این تیم اصفهانی را باز کند.

با این شکست نمایندگان ایران در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا تنها یک برد توسط تراکتورسازی تبریز بدست آوردند، فولاد خوزستان در زمین الجیش به نتیجه مساوی رضایت داد و دو تیم سپاهان در قطر و استقلال در تهران مغلوب حریفان خود شدند.