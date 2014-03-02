به گزارش خبرگزاری مهر، پویول 35 ساله هنوز بیش از 2 سال دیگر با بارسلونا قرارداد دارد اما می‌داند شانس حضور او در ترکیب اصلی آبی و اناری‌ها به شدت کاهش یافته است.

به همین دلیل او احتمالا در پایان فصل نیوکمپ را ترک می‌کند و مقصد احتمالی‌اش هم لیگ MLS آمریکاست. به نوشته روزنامه اسپانیایی مارکا مدیر برنامه‌های پویول با مسئولان باشگاه نیویورک ردبولز و نیویورک سیتی اف‌سی مذاکراتی داشته اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

پویول یکی از با تعصب ترین و وفادارترین بازیکنان بارسا محسوب می‌شود، از سال 1995 در این تیم حضور دارد. او در 391 بازی در رقابتهای لالیگا 11 گل برای این تیم به ثمر رسانده است.

با این حال او در دو فصل گذشته تنها 17 بار برای بارسا به میدان رفته و همین آمار نشان می‌دهد او دیگر جایی در برنامه‌های تاتا مارتینو سرمربی بارسا ندارد.