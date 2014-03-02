به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای بين‌المللی كشتی آزاد جام الكساندر مدويد طی روزهای 10 و 11 اسفندماه در شهر مينسك بلاروس برگزار می‌شود.

رده‌بندی چهار وزن نخست اين رقابت‌ها به شرح زير است:

57 كيلوگرم: 1- كوروش دونداك (روسيه) 2- برداك پريمبايف (قزاقستان) 3- ولاديسلاو آندريف (بلاروس) و ديميتري آكسنوف (روسيه)

65 كيلوگرم: 1- عظمت نوريك (بلاروس) 2- الكساندر كونتويف (بلاروس) 3- سروت خوشكون (تركيه) و آمانديك بكايف (قزاقستان)

74 كيلوگرم: 1- علي شعبان‌اف (بلاروس) 2- سنور دميرتاش (تركيه) 3- داويد سويونچانوف و ذكير ذكيراف (قزاقستان)

97 كيلوگرم: 1- يوسف جليل‌اف (بلاروس) 2- رضا ايلدريم (تركيه) 3- ايوان يانكوفسكي (بلاروس) و ماگومد موسي‌يف (قرقيزستان)