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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

براي حضور در رقابت‌هاي قهرماني آسيا؛

آزادكاران برتر رقابتهاي انتخابي به اردو دعوت شدند

آزادكاران برتر رقابتهاي انتخابي به اردو دعوت شدند

نفرات برتر مرحله اول رقابت های انتخابي برای شرکت در رقابت های آسیایی قزاقستان به اردوي تيم ملي كشتي آزاد دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اردوي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا روزهاي 7 تا 20 فروردين ماه سال 93 در خانه كشتي تهران برگزار مي‌شود و با تصمیم کادر فنی تیم ملی نفرات برتر مرحله اول رقابت های انتخابي تیم ملی نیز به این اردو دعوت شدند.

بر اين اساس اسامی این نفرات به شرح زیر است:

57 كيلوگرم: ياسر حيدر قلي نژاد- مظاهر شربتي (گلستان) عليرضا عالميان (مازندران)
61 كيلوگرم: مصطفي آقاجاني (تهران) بهنام احسان‌پور (مازندران) آرش دنگسركي (مازندران)
65 كيلوگرم: محسن آقاجاني (تهران) پيمان حقی (تهران)
70 كيلوگرم: مسعود كمروند (همدان) نيما الهي (مازندران) ايمان رحماني‌زاده (مازندران)
74 كيلوگرم: عليرضا قاسمي (تهران) محمد مكتب دار (خراسان شمالي) حسن الياسي (مازندران)
86 كيلوگرم: سعيد رياحي (گلستان) مجتبي ضيايي (تهران)
97 كيلوگرم: الياس بختياري (تهران) سينا غني زاده (مازندران) روزبه محبي (كرمانشاه)
125 كيلوگرم: سيد رضا موسوي(مازندران)- يداله محبي (كرمانشاه)

کد مطلب 2254162

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