آزادكاران برتر رقابتهاي انتخابي به اردو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، اردوي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا روزهاي 7 تا 20 فروردين ماه سال 93 در خانه كشتي تهران برگزار مي‌شود و با تصمیم کادر فنی تیم ملی نفرات برتر مرحله اول رقابت های انتخابي تیم ملی نیز به این اردو دعوت شدند.

بر اين اساس اسامی این نفرات به شرح زیر است:

57 كيلوگرم: ياسر حيدر قلي نژاد- مظاهر شربتي (گلستان) عليرضا عالميان (مازندران)

61 كيلوگرم: مصطفي آقاجاني (تهران) بهنام احسان‌پور (مازندران) آرش دنگسركي (مازندران)

65 كيلوگرم: محسن آقاجاني (تهران) پيمان حقی (تهران)

70 كيلوگرم: مسعود كمروند (همدان) نيما الهي (مازندران) ايمان رحماني‌زاده (مازندران)

74 كيلوگرم: عليرضا قاسمي (تهران) محمد مكتب دار (خراسان شمالي) حسن الياسي (مازندران)

86 كيلوگرم: سعيد رياحي (گلستان) مجتبي ضيايي (تهران)

97 كيلوگرم: الياس بختياري (تهران) سينا غني زاده (مازندران) روزبه محبي (كرمانشاه)

125 كيلوگرم: سيد رضا موسوي(مازندران)- يداله محبي (كرمانشاه)