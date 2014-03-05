به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته رو به پایان تکلیف قهرمانی در سه مسابقات باشگاهی کاراته، شمشیربازی و جودو مشخص شد. علاوه بر باشگاه داماش که با استعفای دوباره مدیرعامل خود یعنی امیر عابدینی مواجه شد، تیم‌های کشتی آزاد و فوتبال بانوان هم به ترتیب کناره‌گیری مربی و سرمربی خود را شاهد بودند. در مقابل اما باشگاه پرسپولیس شاهد یک انتصاب بود یعنی معرفی محمد پنجعلی به عنوان سرپرست.

در این هفته همچنین حریفان جهانی تیم‌های واترپلو جوانان، سپک تاکرا و مهمترین از این دو تیم کشتی آزاد معرفی شدند. تیم کشتی فرنگی در مسابقات جایزه بزرگ فیلا قهرمان شد اما مهمتر از همه اینها اتفاقاتی بود که پیرامون مهدی رحمتی و تیم ملی فوتبال و کناره گیری مربی ایرانی این تیم رقم خورد.

مهدی رحمتی که به واسطه یک رفتار ناشایست ابتدا جریمه و سپس به کمیته انضباطی احضار شد و البته با واکنش یک تیم باشگاهی را با صدور بیانیه مواجه شد و تیم ملی هم که آخرین دیدار خود در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا را با برد پشت سر گذاشت اما در اولین دیدار تدارکاتی در راه جام جهانی برابر گینه شکست خورد. همچنین مربی این تیم پیش از این دو دیدار از سمت خود کناره‌گیری کرد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز هفته عبارتند از:

قهرمانی دانشگاه آزاد در لیگ کاراته

هشتمین دوره رقابت‌های سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور پنجشنبه گذشته با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید. این تیم با مجموع 51 امتیاز به این عنوان دست یافت. همچنین در جدول رده‌بندی تیم آذرخودرو نوین قم که در اولین حضور خود در سوپر لیگ رقابت نزدیکی را تا هفته پایانی با دانشگاه آزاد داشت، روز پنجشنبه سه بار به مصاف رقبای خود رفت با کسب 9 امتیاز این سه دیدار 48 امتیازی شد و جام قهرمانی را به قم برد.

کناره‌گیری نمازی از تیم ملی فوتبال

امید نمازی، دستیار ایرانی کارلوس کی‌روش از حضور در تیم ملی فوتبال کناره‌گیری کرد. این استعفا در حالی جمعه گذشته انجام شد که تیم ملی در حال مهیا کردن اردوهای تدارکاتی برای حضور در جام جهانی برزیل است. در مورد جدایی او گفته شد که به خاطر هدایت تیم فوتبال بانوان آمریکا از کادر فنی ایران جدا شد و رفت.

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ شمشیربازی شد

دهمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور جمعه گذشته با برگزاری دیدارهای هفته پایانی میان دوازده تیم شرکت کننده به پایان رسید که طی آن تیم دانشگاه آزاد در هر یک از اسلحه های سابر، فلوره و اپه صدرنشین شد. این تیم در مجموع سه اسلحه نیز با 120 امتیاز صدرنشین شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. در جدول رده‌بندی تیم‌های هیات اصفهان و هیات ساری به ترتیب دوم و سوم شدند.

حضور داوران جهانی ایران در سمینار داوران جام جهانی

علیرضا فغانی و حسن کامرانی‌فر به عنوان داور و کمک داور ذخیره ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل طی روزهای سوم تا ششم فروردین‌ماه در سمینار داوران و کمک داوران جام جهانی که به میزبانی زوریخ برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد. این سمینار طی دو مرحله برگزار می‌شود. فغانی و کامرانی‌فر همراه با داوران کنفدراسیون‌های فوتبال اروپا و اقیانوسیه در این سمینار شرکت می‌کنند. مرحله دوم سمینار دوم 10 روز بعد با داوران و کمک داوران اصلی و ذخیره جام جهانی از قاره‌های آمریکای شمالی، جنوبی و آفریقا برگزار خواهد شد.

یک حکم از رئیس فدراسیون کشتی

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی به دنبال تشکیل شورای پنج نفره داوری در این فدراسیون، شنبه گذشته طی حکمی محمد ابراهیم امامی را به عنوان رئیس کمیته داوران منصوب کرد.

پنجعلی سرپرست پرسپولیس شد

علی پروین، سرپرست باشگاه پرسپولیس شنبه گذشته طی حکمی محمد پنجعلی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس را به عنوان سرپرست این تیم منصوب کرد.

فتح الله‌زاده به فرانسه دعوت شد

باشگاه اوسر فرانسه طی نامه‌ای از علی فتح‌الله‌زاده دعوت کرد تا با سفر به فرانسه از این باشگاه بازدید به عمل آورد. این دعوت در راستای توافق انجام شده مبنی بر همکاری دو باشگاه استقلال و باشگاه اوسر انجام خواهد شد. این خبر مربوط به شنبه گذشته است.

تذکر کنفدراسیون فوتبال به چهار بازیکن فولاد خوزستان

طبق اعلام شنبه گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا چهار بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان در جریان دیدار این تیم با الجیش قطر در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تخلفاتی مبنی بر تکل خطرناک و به تاخیر انداختن شروع بازی انجام دادند. بر همین اساس AFC به عبدالله کرمی، لئوناردو پادوانی و شهاب کریمی به دلیل رفتار غیر ورزشی و اسماعیل شریفات به دلیل تاخیر در شروع بازی که از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرده بود، تذکر داد.

جریمه میلیونی مهدی رحمتی

مهدی رحمتی، دروازه‌بان تیم استقلال به دلیل تحریک تماشاگران ملوان بندرانزلی از سوی کمیته انضباطی به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. همچنین بر اساس حکم کمیته انضباطی که شنبه گذشته و در رابطه با پرونده دیدار دو تیم استقلال و ملوان صادر شد، تیم ملوان بندرانزلی نیز به دلیل فحاشی و پرتاب اشیا توسط تماشاگران نسبت به تیم حریف و داوران با دریافت تذکر به پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. ضمن اینکه کمیته انضباطی از حنیف عمران‌زاده و پژمان نوری بازیکنان استقلال تهران که در طول مسابقه علی رغم برخی ناملایمات و برخوردهای ناشایست تماشاگران تیم مقابل با خویشتن داری رفتار ورزشی جوانمردانه‌ای را به نمایش گذاشتند و همچنین میرشاد ماجدی، سرپرست استقلال و مازیار زارع، بازیکن تیم ملوان بندرانزلی که برای آرامش در جریان مسابقه نقش موثری داشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌کند.

معرفی حریفان جهانی تیم واترپلو جوانان

قرعه‌کشی بیست تیم شرکت کننده در مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان یکشنبه گذشته انجام شد که طی آن تیم ایران در گروه B با تیم قدرتمند مونته نگرو و همچنین استرالیا، آرژانتین و ژاپن همگروه شد. این مسابقات تابستان سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد.

استعفای مربی تیم ملی کشتی آزاد

محسن کاوه، مربی تیم ملی کشتی آزاد که طی سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از مربیان این تیم فعالیت داشت و سال 2011 هم همراه این تیم به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافته بود، یکشنبه گذشته از سمت خود کناره گیری کرد. این در حالی است که کاوه پیش از المپیک لندن و همزمان با حضور رسول خادم به عنوان مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد از کادر فنی تیم ملی کنار گذاشته شد، اما اواخر دی‌‌ماه امسال یک‌بار دیگر به عنوان مربی به کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اضافه شد.

ماجرای یک بیانیه و تکذیب آن!

به دنبال اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد تخلف سید مهدی رحمتی در دیدار برابر ملوان بندانزلی و جریمه 6 میلیونی در نظر گرفته شده برای وی، باشگاه نفت تهران یکشنبه گذشته با قراردادن مطلبی روی سایت خود نسبت به این موضوع اعتراض کرد و ضمن اشاره به حركت شنیع و "مستهجن-گونه" رحمتی که کمیته انضباطی آن را "رفتار غیر متعارف و نادرست" عنوان کرده بود، تاکید کرد که این رای تیر خلاصی به افراد خوشبینی بود که تمام امیدشان وجود يک سيستم نظارتی "عادل"، "مستقل" و "قانونمند" در فدراسيون فوتبال بود و آرزويشان، فقط و فقط اجرای "عدالت" و بس... . به فاصله چند ساعت پس از انتشار این بیانیه اما مدیرعامل باشگاه نفت طی گفتگویی با مهر از انتشار آن اظهار بی اطلاعی کرد. وی در این رابطه اینطور عنوان کرد که این اقدام بدون هماهنگی بنده صورت گرفـت، پس وظیفه خود می‌دانم از طریق خبرگزاری مهر از مسئولان باشگاه استقلال، علی فتح‌الله‌زاده، مهدی رحمتی، هواداران این باشگاه و خصوصا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر این اتفاق عذرخواهی کنم.

کشتی فرنگی ایران قهرمان شد

تیم کشتی فرنگی اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ فیلا که در زومباتلی مجارستان جریان داشت، یکشنبه گذشته و در پایان این رقابت‌ها با سه مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز در جدول رده‌بندی بالاتر از تیم‌های میزبان و گرجستان ایستاد و به عنوان قهرمانی دست یافت. در جریان این رقابت‌های دو روزه طالب نعمت‌پور در وزن 85 کیلوگرم، حمید سوریان در وزن 59 کیلوگرم و حبیب الله اخلاقی در وزن 80 کیلوگرم (مدال طلا)، بشیر باباجان‌زاده در وزن 130 کیلوگرم، سعید عبدولی در وزن 75 کیلوگرم و قادریان در وزن 80 کیلوگرم (مدال نقره)، امید نوروزی در وزن 66 کیلوگرم و محمد کریمی در وزن 71 کیلوگرم(مدال برنز) برای تیم اعزامی ایران مدال کسب کردند.

یک نشست دیگر برای خصوصی سازی سرخابی‌ها

دوشنبه گذشته نشستی در مورد نحوه خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برگزار شد. این نشست با حضور علی پروین و بهروز منتقمی، سرپرست و قائم مقام پرسپولیس، عزیزاله محمدی رئیس اتحادیه، علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال، هادی حسینی نماینده مجلس و محمد صادق درودگر برگزار شد و طی آن درباره راهکارهای مناسب برای چگونگی خصوصی‌سازی فوتبال بحث و تبادل نظر شد.

معرفی کادر فنی کاراته برای بازی‌های آسیایی

فدراسیون کاراته دوشنبه گذشته و در فاصله یک روز مانده به آغاز رقابت‌های قهرمانی کشور اعضای کادر فنی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی را معرفی کرد. بر این اساس هدایت تیم ملی کاراته برای حضور در این بازی‌ها و همچنین مسابقات قهرمانی جهان به سید شهرام هروی و حسین روحانی سپرده شد ضمن اینکه مقرر شد تا مهدی جعفری هم به عنوان مشاور این دو نفر را همراهی کند.

پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل کویت

تیم ملی فوتبال ایران آخرین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های 2015 آسیا را دوشنبه گذشته برابر کویت برگزار کرد و طی آن به برتری 3 بر 2 دست یافت. این پیروزی در حالی برای شاگردان کارلوس کی روش رقم خورد که این مربی از ترکیبی جوان و جدید برای رویارویی با حریف استفاده کرده بود. همچنین تیم ملی در حالی این بازی را با برتری خود تمام کرد که در دور مقدماتی تنها یک تساوی داشتند و سایر بازی‌های خود را با پیروزی به پایان برده بودند. یعقوب کریمی (2)، فهد المشاری (62) و کریم انصاری فر (92) گلزنان تیم ملی فوتبال در این دیدار برابر کویت بودند.

استعفای سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان

بنابر خبری که سه شنبه اعلام شد، مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان از این سمت استعفا کرد. وی استعفای شفاهی خود را به شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان اعلام کرد و قرار شد تا هفته آینده نیز به صورت کتبی این موضوع را اعلام کند.

عابدینی بازهم استعفا کرد

امیر عابدینی، مدیرعامل باشگاه داماش که پیش از این چندین‌بار از این سمت اعلام استعفا کرده بود، سه‌شنبه گذشته دوباره کناره‌گیری خود از این باشگاه را اعلام کرد.

معرفی حریفان جهانی تیم ملی سپک تاکرا

در گروه‌بندی چهارمین مرحله رقابت‌های لیگ جهانی سپک تاکرا که در شهر کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود، تیم ملی سپک تاکرای ایران با تیم‌های چین، ژاپن و برونئی همگروه شده است. این خبر سه شنبه اعلام شد.پ

رحمتی احضار شد

با توجه به تخلفات سیدمهدی رحمتی، دروازه‌بان تیم استقلال در دیدار مقابل ملوان بندر انزلی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این بازیکن را احضار کرد تا در نشست یکشنبه آینده حاضر و پاسخگوی تخلفاتش باشد. کمیته انضباطی پیش‌تر رحمتی را شش میلیون تومان جریمه نقدی کرد. این احضار به دنبال انتشار عکس هایی صورت گرفت که طی آن نشان می داد رحمتی در انزلی اقدامی نامناسب برابر تماشاگران انجام داده است.

قهرمانی ثامن الحجج در لیگ برتر جودو

پرونده رقابت‌های قهرمانی جودو باشگاه‌های کشور سه شنبه بسته شد. در پایان این مسابقات تیم ثامن الحجج با مجموع 30 امتیاز جام قهرمانی را از آن خود کرد. در جدول رده‎بندی کلی مسابقات میزان خراسان شمالی با 24 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و پالایش گاز ایلام هم با 18 امتیاز سوم شد.

صدرنشینی تکواندوکار ایرانی در رده‌بندی جهانی

رده‌بندی بهترین تکواندوکاران جهان چهارشنبه از سوی فدراسیون جهانی تکواندو اعلام شد. بر اساس این رده‌بندی بهنام اسبقی، قهرمان ایرانی سال 2013 جهان با مجموع 116/60 امتیاز به صدر جدول بهترین‌های وزن چهارم صعود کرد. در این وزن محمد باقری معتمد با 89/76 امتیاز در مکان سوم ایستاده است. همچنین هادی مستعان در وزن دوم با 84/60 امتیاز و سجاد مردانی در وزن هشتم با 69/50 امتیاز در مکان پنجم قرار دارند.

همگروهی ایران با آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد

چهارشنبه گروه‌بندی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد اعلام شد. بر اساس گروه‌بندی اعلام شده تیم ایران در گروه اول با آمریکا و همچنین تیم‌های هند، ترکیه و ارمنستان همگروه شده است. این رقابت‌ها طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود.

عنوان پنجمی وزنه بردار نوجوان ایران در آسیا

در چارچوب شانزدهمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا و در روز دوم این رقابت‌ها، مهدی فروتن، نماینده دسته 62 کیلوگرم تیم وزنه برداری نوجوانان ایرانبا کسب عنوان پنجم به کار خود پایان داد. فروتن در حرکت یکضرب ابتدا وزنه 105 کیلوگرمی را از دست داد اما با تشخیص حسین توکلی برای حرکت دوم پشت وزنه 107 کیلوگرمی قرار گرفت و آن را بالای سر برد. انتخاب سوم توکلی برای فروتن وزنه 110 کیلوگرمی بود که نماینده ایران با مهار آن مدال برنز حرکت یکضرب را به دست آورد. نماینده ایران در حرکت دوضرب، در همان اولین تلاش وزنه 133 کیلوگرمی را بالای سر برد اما در دو تلاش بعدی نتوانست وزنه‎های 137 و 138 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. به این ترتیب فروتن با حدنصاب مجموع 243 کیلوگرم، در رده پنجم دسته 62 کیلوگرم ایستاد.

جریمه پرسپولیس و کریمی

به دنبال شکایت باشگاه پرسپولیس از علی کریمی مبنی بر اینکه بازیکن کنونی تیم تراکتورسازی، مبلغی بیشتر از قراردادش دریافت کرده و باید آن را به باشگاه پرسپولیس بازگرداند، کمیته انضباطی اسناد و مدارک را با حضور طرفین بررسی کرد. پس از بررسی های انجام شده کمیته انضباطی با توجه به قراردادهای ثبت شده در سازمان لیگ و اب در نظر گرفتن اینکه مبلغ مندرج در بندهای 1-7 برای فصل 90-91 که 350 میلیون تومان و بند 1-7 قرارداد فصل 91-92 که دستمزد تعیین شده 400 میلیون تومان است، ادعای باشگاه پرسپولیس به مطالبه مازاد بر این مبلغ را رد کرد و در نهایت طرفین پرونده را به علت سرپیچی از مقررات در جهت تنظیم قرارداد به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

شکست ایران برابر گینه

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می کند عصر چهارشنبه در اولین بازی تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی گینه رفت و با نتیجه 2 بر یک مغلوب این تیم آفریقایی شد. رضا قوچان نژاد تنها گل شاگردان کارلوس کی روش را وارد دروازه تیم گینه کرد.