  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵

تشرف ملی‌پوشان کشتی ایران به حرم مطهر امام رضا(ع)

تشرف ملی‌پوشان کشتی ایران به حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران پیش از حضور در رقابت‌های جهانی، با حضور در حرم مطهر رضوی، به زیارت امام رضا (ع)، مشرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران به همراه علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی از ورودی شیرازی، وارد حرم مطهر رضوی شده، به زیارت بارگاه امام رضا (ع)، مشرف شدند.

رئیس فدراسیون کشتی درباره حضور کشتی‌گیران در حرم مطهر رضوی، گفت: بچه‌ها فقط برای مدال نمی‌آیند؛ می‌آیند تا حالشان خوب شود، که وقتی حال دل خوب باشد، دست خدا، چشمان انسان را بر هر گناهی، می‌بندد.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران در حرم مطهر رضوی، این تشرف را بخشی از سنتی دانست که در میان کشتی‌گیران وجود داشته است و گفت: کشتی‌گیران علاوه بر رقابت ورزشی، به دنبال حفظ روحیه و اخلاق پهلوانی، هستند.

دبیر در ادامه با یادآوری مقام و جایگاه رهبر شهید، خادم‌الرضا (ع)، از علاقه و ارادت او به امام رضا (ع) سخن گفت و افزود: رهبر شهید در حل گره‌های کشور همواره به دنبال عنایت امام رضا (ع) بود و امروز، با گذشت زمان، حکمت آن سخنان و نگاه او را، بهتر درک می‌کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین، از شهادت رهبر شهید به عنوان حادثه‌ای تلخ یاد کرد و گفت: هنوز کنار آمدن با این غم برایم دشوار است و این غم همچنان در گلو مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد این حضور ملی‌پوشان در حرم مطهر رضوی تداوم داشته باشد و گفت: امیدوارم این راه ادامه یابد، چرا که این قهرمانان، الگوهایی برای سلامت روح و اخلاق نسل جوان ما، هستند.

کد مطلب 6972873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایلیا IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      16 5
      پاسخ
      احسنت به دبیر و تیم موفقش...
    • Mhd IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      17 2
      پاسخ
      همه چی که مدال نیست!! ورزشکار باید مردمی و با اخلاق باشه.
    • رضا IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      10 2
      پاسخ
      خدا قوت میگم به علیرضا دبیر مرد بامعرفت
    • حمید IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      درود به شرف علیرضا دبیر انشاالله به حق امام رضا(ع)در تمام میادین اول باشید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها