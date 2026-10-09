به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران به همراه علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی از ورودی شیرازی، وارد حرم مطهر رضوی شده، به زیارت بارگاه امام رضا (ع)، مشرف شدند.

رئیس فدراسیون کشتی درباره حضور کشتی‌گیران در حرم مطهر رضوی، گفت: بچه‌ها فقط برای مدال نمی‌آیند؛ می‌آیند تا حالشان خوب شود، که وقتی حال دل خوب باشد، دست خدا، چشمان انسان را بر هر گناهی، می‌بندد.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران در حرم مطهر رضوی، این تشرف را بخشی از سنتی دانست که در میان کشتی‌گیران وجود داشته است و گفت: کشتی‌گیران علاوه بر رقابت ورزشی، به دنبال حفظ روحیه و اخلاق پهلوانی، هستند.

دبیر در ادامه با یادآوری مقام و جایگاه رهبر شهید، خادم‌الرضا (ع)، از علاقه و ارادت او به امام رضا (ع) سخن گفت و افزود: رهبر شهید در حل گره‌های کشور همواره به دنبال عنایت امام رضا (ع) بود و امروز، با گذشت زمان، حکمت آن سخنان و نگاه او را، بهتر درک می‌کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین، از شهادت رهبر شهید به عنوان حادثه‌ای تلخ یاد کرد و گفت: هنوز کنار آمدن با این غم برایم دشوار است و این غم همچنان در گلو مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد این حضور ملی‌پوشان در حرم مطهر رضوی تداوم داشته باشد و گفت: امیدوارم این راه ادامه یابد، چرا که این قهرمانان، الگوهایی برای سلامت روح و اخلاق نسل جوان ما، هستند.